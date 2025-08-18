España en jaque por los incendios forestales: las llamas en Jarilla están fuera de control

El incendio de Jarilla (Cáceres) cumple este domingo su sexto día activo y ya ha arrasado 11.000 hectáreas con un perímetro de 130 kilómetros. El fuego, que afecta a la zona del Valle del Jerte y el Ambroz, sigue fuera de control en su flanco norte y amenaza con extenderse hacia Castilla y León, a solo siete kilómetros del límite provincial de Salamanca.
María Guardiola critica la falta de apoyo del Gobierno
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado la situación como “completamente desbocada” y ha lamentado que la petición de refuerzos al Gobierno central aún no haya sido atendida.
“El Gobierno no tiene capacidad para mandarnos medios”, afirmó Guardiola tras recibir la respuesta del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
La presidenta pidió la intervención del Ejército de Tierra y mayor refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, criticó que en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), presidida por Pedro Sánchez, no participaran las comunidades autónomas afectadas.
Evacuaciones en Gargantilla, Rebollar y Hervás
El Cecopi decidió este domingo evacuar la localidad de Gargantilla y confinar a los más de 4.000 habitantes de Hervás, lo que obligó también a desalojar un cámping y un albergue. La pasada noche fue evacuado Rebollar, con unos 250 vecinos, mientras que Casas del Monte y Segura de León permanecen confinados.
Guardiola destacó el “comportamiento ejemplar” de los evacuados, trasladados al polideportivo La Bombonera de Plasencia, y agradeció la solidaridad ciudadana ante esta “situación límite”.
El fuego avanza sin control hacia el norte
Según explicó el consejero de Presidencia, Abel Bautista, el flanco sur, que amenazaba a Plasencia, se encuentra “relativamente consolidado”, pero bajo vigilancia. Sin embargo, el frente norte avanza con vida propia, generando su propio viento y calor, lo que complica la extinción.
Actualmente trabajan en la zona 350 efectivos y 17 medios aéreos, aunque la complicada orografía dificulta las labores de extinción. El riesgo aumenta por las altas temperaturas y la posible formación de pirocúmulos, que ya se dieron el sábado.
Un incendio con proyección nacional y europea
La Junta de Extremadura insiste en que es necesario activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta solicitud solo puede hacerla el Gobierno de España. Desde la Junta consideran “incomprensible” el silencio del Ejecutivo central ante una situación de “absoluta emergencia”.