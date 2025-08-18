España en jaque por los incendios forestales: las llamas en Jarilla están fuera de control

El incendio de Jarilla (Cáceres) cumple este domingo su sexto día activo y ya ha arrasado 11.000 hectáreas con un perímetro de 130 kilómetros. El fuego, que afecta a la zona del Valle del Jerte y el Ambroz, sigue fuera de control en su flanco norte y amenaza con extenderse hacia Castilla y León, a solo siete kilómetros del límite provincial de Salamanca.