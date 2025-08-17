"Mientras los números den, vamos a tener la ilusión”: la reflexión de Campodónico tras el empate de San Martín

Tras el empate frente a Alvarado, Mariano Campodónico analizó las dificultades de San Martín para revertir el marcador en La Ciudadela. “En el primer tiempo no encontramos lo que habíamos trabajado, que era mover la pelota de un lado a otro para generar espacios”, señaló el DT, que también remarcó la presión que sienten sus futbolistas.