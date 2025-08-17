 "Mientras los números den, vamos a tener la ilusión”: la reflexión de Campodónico tras el empate de San Martín
El técnico del "Santo" habló en conferencia de prensa, luego del 0-0 contra Alvarado en La Ciudadela.

Foto de Diego Araoz/LA GACETA.
17 Agosto 2025

Tras el empate frente a Alvarado, Mariano Campodónico analizó las dificultades de San Martín para revertir el marcador en La Ciudadela. “En el primer tiempo no encontramos lo que habíamos trabajado, que era mover la pelota de un lado a otro para generar espacios”, señaló el DT, que también remarcó la presión que sienten sus futbolistas. 

“Por momentos noto que tienen miedo de equivocarse, de dar un pase o de arriesgar. En el entretiempo les pedí que se suelten y muestren lo que saben, porque si juegan con temor será difícil ganar”, agregó el DT, que habló de la relación con los hinchas. 

“Es complicado, en mi etapa de jugador no me había pasado. Hoy los chicos sienten esa presión. La única manera de revertir la situación es dejando todo dentro de la cancha”, dijo Campodónico, que palpitó el duelo del miércoles con Deportivo Maipú. 

“Si ganamos quedamos segundos, a cuatro de Madryn. Mientras los números den, vamos a tener la ilusión”, cerró.

