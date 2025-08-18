 Cartas de lectores: Derechos Humanos
Opinión

Cartas de lectores: Derechos Humanos
Hace 5 Hs

En la carta de mi autoría, publicada por LA GACETA el 14 de agosto, manifesté mi beneplácito porque distinguidos dirigentes de organizaciones argentinas defensoras de los derechos humanos, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, María Adela Antokoletz, entre otros, reclamaron al gobierno de Venezuela por la detención de la activista de ese país Martha Lía Grajales. Por eso me asombró sobremanera la nota periodística que publica la intervención acerca de este tema de la filiales de Mar del Plata y Tucumán de Madres de Plaza de Mayo, con comunicados donde expresan “su solidaridad ante las nuevas amenazas lanzadas contra el (gobierno venezolano) por el imperialismo estadounidense”. La causa de los derechos humanos es universal, justa e imprescriptible y no debe detenerse en ninguna frontera, física o ideológica. Y el ciudadano de a pie entiende que las organizaciones afines deben colaborar entre sí y no atacarse con argumentos de muy dudosa verosimilitud.

José Félix Risso

Belgrano 108 - San Isidro de Lules

