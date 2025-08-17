Una jueza ordenó a un padre leer "El Principito" tras negarse a pagar la cuota alimentaria

El hombre había solicitado interrumpir la asistencia económica a su hija de 21 años argumentando que había vencido el certificado que acreditaba su discapacidad. Sin embargo, la magistrada desestimó su planteo y advirtió que su actitud revelaba una “falta de empatía y de corazón” hacia sus hijos, uno de ellos con discapacidad y otro con problemas de salud.