¿Qué son los objetos interestelares?

El Sistema Solar está rodeado por una esfera de polvo y escombros que son restos de la nube de la que se formó el Sol. Esta esfera es la nube de Oort y allí se originan cometas y asteroides. Muchos de ellos, por colisiones salen despedidos hacia el interior del Sistema Solar y se mueven alrededor del Sol con órbitas cerradas muy variadas. Otros salen al exterior. Se estima que son más los que salen al exterior que los que van al interior. En algún momento podrían entrar en otro sistema planetario. Eso ocurriría con los objetos interestelares. Es probable que otros objetos de este tipo hayan transitado por el Sistema Solar, pero no fueron detectados. En los últimos años se han puesto en funcionamiento varios telescopios dedicados a buscar objetos como asteroides, cometas y planetas extrasolares, que también ayudan a descubrir otros objetos. Se espera que con la entrada en funcionamiento del Telescopio Vera Rubin en Chile, se descubran mucho más.