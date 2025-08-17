Libros recomendados

Uno de los poemas de Rossi refleja magistralmente este sobrio y elegante desapego de todo lo apoteótico. Su título es “Homenaje”, dedicado a Rafael Vásquez, y dice así: “Los poemas que prefiero / no me saltan al cuello, / no vienen con un puñal a rasgarme el corazón, / no me acercan a un precipicio para empujarme / ni desatan una inundación con sus lágrimas. / Los poemas que prefiero / no se arrastran por el desierto con desesperación por el agua, / no tiemblan de frío en las alturas del Everest, / no se cortan las venas ni pisan vidrios rotos, / no duermen a la intemperie a merced de las bestias. / Los poemas que prefiero descansan en la tarde, / adoran la lentitud, el vuelo del cóndor, las mandarinas / la sombra de una parra, el mar, los contratiempos (…)”