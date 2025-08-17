Libros recomendados

San Martín abordado desde Londres
las escenas borgeanas del héroe
BIOGRAFÍA
SAN MARTÍN
JOHN LYNCH
(Crítica - Barcelona)
John Lynch (1927-2018) fue uno de los especialistas en historia latinoamericana más reconocidos del mundo. Editada en inglés por la Universidad de Yale, la versión en español de esta biografía llegó a nuestras costas de la editorial catalana Crítica, acaba de llegar a las librerías argentinas.
La distancia geográfica le permite a Lynch elaborar una biografía equilibrada, alejada de interpretaciones maniqueas y de los intentos por justificar posiciones políticas del presente a través de lecturas forzadas del pasado.
El autor considera que la identidad de San Martín se forja por la conjunción de dos factores: el desmoronamiento de España y el nacimiento de los estados americanos.
El historiador inglés se concentra en las ideas políticas de San Martín, a las que les otorga tanta relevancia como a sus acciones militares, y marca las vicisitudes que sufría un liberal que propugnaba una monarquía constitucional en sociedades conservadoras con movimientos revolucionarios republicanos.
La biografía resalta las tres escenas borgeanas que definen a San Martín, los tres momentos en que defiende tenazmente sus convicciones contra la corriente de los acontecimientos: el salto hacia América en 1812, la insistencia en el plan continental en 1816 y el exilio en 1822. San Martín creía que la independencia era sencilla, en términos relativos, porque lo que representaba un desafío mayúsculo y aparentemente simple era que los pueblos eligieran gobiernos que ampararan las libertades y respetaran las leyes, algo que en buena parte de América latina sigue siendo una meta difícil de alcanzar.
© LA GACETA
DANIEL DESSEIN
La vida después de un ACV
torbellino de dolores, angustias y pensamientos
CRÓNICA
LA MERMA
MARÍA MORENO
(Random House - Buenos Aires)
Tras el ACV que María Moreno sufrió en julio de 2021 sobrevino un larguísimo y tortuoso proceso de recuperación en el que ella misma se convirtió en territorio de disputa. Disputa entre sus pensamientos, sus sueños, las dolorosas sesiones de kinesiología, la frustración de sentirse traicionada por su cuerpo, las pequeñas humillaciones fisiológicas, los terrores y las fantásticas elucubraciones con las que imaginó ponerle fin a todo de una vez por todas. Sobre todo eso trata La merma.
El ACV le dejó inerte el lado derecho del cuerpo: la pierna, el brazo; le transformó el habla en una jeringoza incomprensible. Justo la mano derecha, la más hábil, veloz y predispuesta para la escritura. Justo el habla, para quien la conversación es una suerte de religión. Recuperar todas esas funciones, y no al 100%, es la tarea que Moreno debió afrontar en el instituto Basavilbazo. A su juego la llamaron: por La merma desfilan enfermeras hipermaquilladas, compañeras de cuarto rezongonas, sesiones de kinesiología compartidas con toda clase de personajes, casi todos insólitos. A ese micromundo que le tocó habitar durante meses Moreno lo desmenuza con la clarividencia -la vitalidad- de siempre.
El libro es un tour de force por un sufrimiento real e inapelable; un torbellino de dudas existenciales, experiencias oníricas, ideas extremas y claroscuros anímicos. Moreno expone, con la misma honestidad con la que desnuda su cuerpo maltrecho, retazos de su historia, de sus lecturas y de su gente. Ha quedado mermada, pero no detenida, y lo demuestra el ojo clínico de la cronista que todo lo registra, lo tamiza y lo escribe.
© LA GACETA
GUILLERMO MONTI
Historia de amor en el final de una época
una de las mejores escritoras alemanas de la actualidad
NOVELA
KAIRÓS
JENNY ERPENBECK
(Anagrama - Barcelona)
Jenny Erpenbeck quizás sea una de las mejores escritoras alemanas actuales y sus dos novelas anteriores publicadas en nuestro país, El fin de los días y Yo voy, tú vas, él va, no hacen más que confirmarlo.
Con una prosa de una exquisitez notable, esta autora nacida en Alemania oriental narra, con una mezcla de crueldad y delicadeza, una historia de amor entre una joven estudiante de arte de 19 años y un escritor casado que ha pasado los 50, y el final de una época histórica, cuando la caída del Muro de Berlín anunciaba la desaparición del bloque soviético y de la RDA.
Dos grandes cajas que contienen la memoria de los años en que estuvieron juntos y que la protagonista, después de la muerte de él, recibe en su casa, son los disparadores de este relato en el que, la materialidad de los recuerdos construye unos personajes inconcebibles por fuera de la trama política, cultural e intelectual de la segunda mitad del siglo XX europeo.
Pero la historia, como la vida amorosa, es mucho más compleja de lo que la linealidad de un relato puede expresar y el pasado atroz vuelve, replicado en las formas posibles de amar, mientras el presente cruje bajo los pies de los amantes y una sociedad formada en los principios de un Estado omnipresente e integrador se ve absorbida por el torbellino del capitalismo triunfante al otro lado del muro.
Leemos en el epílogo la larga lista de documentos consultados por la autora para nutrir su novela de unos datos históricos que, sepultados bajo el peso de las falsedades a ambos lados de la frontera ideológica, hicieron del siglo XX la mayor usina de sufrimiento humano.
© LA GACETA
MARÍA EUGENIA VILLALONGA
Un ejercicio de percepción radical
muestra esencial de una escritora secreta y decisiva
ENSAYO
LOS IMPERDONABLES
CRISTINA CAMPO
(Siruela - Madrid)
Los imperdonables reúne una muestra esencial de la prosa ensayística de Cristina Campo, figura secreta pero decisiva de la literatura italiana del siglo XX. Prologado por Victoria Cirlot, el volumen permite acceder a una obra elusiva y fragmentaria, desarrollada al margen de toda institucionalidad. Campo -seudónimo de Vittoria Guerrini- fue traductora, antóloga, poeta, y sostuvo un diálogo epistolar riguroso con figuras como Elémire Zolla, su compañero intelectual.
La singularidad del libro reside tanto en su estructura como en su tono: los ensayos -sobre Simone Weil, Hofmannsthal, la infancia, la liturgia, la traducción- no buscan construir un sistema, sino revelar una forma de inteligencia que actúa por afinidades y asociaciones. Campo no argumenta: invoca, dispone, afina. Su erudición no es acumulativa, sino selectiva; responde a una concepción de la tradición como linaje espiritual más que como catálogo.
El título Los imperdonables alude a aquellas figuras cuya intransigencia estética o espiritual las vuelve ajenas al consenso, y en las que Campo reconoce una comunidad silenciosa. Sus textos no representan: reconocen, se vinculan, trazan una geografía secreta de resistencia. Frente a la mímesis del mundo visible, su escritura interroga lo simbólico y lo teológico, proponiendo un ejercicio de percepción radical. Como señala Cirlot, su pensamiento no se acomoda a los lenguajes disponibles y exige una lectura atenta, capaz de habitar umbrales. En esa exigencia reside su actualidad: Los imperdonables no ofrece respuestas, sino la posibilidad de un trabajo interior con la lengua, la percepción y la memoria. Una obra singular, que se resiste al olvido y a la prisa.
© LA GACETA
AUGUSTO MUNARO
Muestrario de una enciclopedia personal
cartografía en breves de lo propio y lo ajeno
COMPILACIÓN
FINAL DE MITO
MARÍA DEL CARMEN PILÁN
(La Aguja de Buffon - Tucumán)
Final de mito, libro de microrrelatos de Marita Pilán, es fiel reflejo de un trabajo a conciencia donde lo breve permite atravesar la realidad, condensando vidas, abarcando otros campos del arte, que confluyen en una diversidad temporal.
La autora apela a variadas estrategias para narrar según los artificios del género, demostrando que puede tejer múltiples tramas temáticas, reconstruyendo a partir de su memoria cultural. Reaparece un tiempo pasado, nostalgia del terruño abarcando ciclos de la infancia; experiencias vitales circulando en modo pequeño, pero expandiéndose a lo grande.
Su libro es una especie de travesía; mostración de su andar por otras geografías; cruzar las aguas, vincular la luminosidad cosmopolita en referencia a la ciudad luz, “París”, mito del glamour, o “Roma”, lugar para volver, espejo de la gran cultura simbolizada en la práctica del deseo con la moneda retenida en la mítica Fontana.
Los cruces de intertextos propagan los contenidos, respetando la brevedad del género; son el resultado de la formación de Marita: su trayectoria en la docencia y en la investigación evidencian a la lectora que deja huellas de sus lecturas con las que la escritura se regodea.
La escritora, con sutileza y con el uso de la “distorsión” entre historias, agrega condimentos de ironía y humor, macerando transformaciones.
Microrrelatos que exploran cuestiones del ser en el mundo a través de los rastros de la literatura universal y de la cultura de la zona; múltiples voces y registros, desafiando la arqueología escrituraria de la brevedad.
© LA GACETA
LILIANA MASSARA
Una inquietud, una demanda del lector
sobrio y elegante desapego de todo lo apoteótico
POESÍA
RIOS DE LA MEMORIA
OSVALDO ROSSI
(Vinciguerra - Buenos Aires)
No es fácil evitar la hipérbole para referirse a la vasta poesía de Osvaldo Rossi y a su nuevo poemario Ríos de la memoria. Una lírica siempre del más alto contenido que nace, muchas veces, de lo coloquial, de “Los grafitis en la calle solitaria”, de “Algunos objetos”, de “Un juguete en el cementerio”. Una poética que elude la solemnidad y ese culto religioso que le rinden quienes suponen que es un oficio divino, idea que cierta crítica complaciente, en esa “conjura de los necios” que son los falsos poetas, alimentan. Porque, como afirma Rafael Felipe Oteriño en su ensayo Una conversación infinita: “La primera pregunta que se impone es ¿de qué hablan los poetas? Apunta a la inteligibilidad del poema y a la posibilidad de ser compartido a partir de un lenguaje común. Surge como inquietud pero también como demanda del lector”.
Uno de los poemas de Rossi refleja magistralmente este sobrio y elegante desapego de todo lo apoteótico. Su título es “Homenaje”, dedicado a Rafael Vásquez, y dice así: “Los poemas que prefiero / no me saltan al cuello, / no vienen con un puñal a rasgarme el corazón, / no me acercan a un precipicio para empujarme / ni desatan una inundación con sus lágrimas. / Los poemas que prefiero / no se arrastran por el desierto con desesperación por el agua, / no tiemblan de frío en las alturas del Everest, / no se cortan las venas ni pisan vidrios rotos, / no duermen a la intemperie a merced de las bestias. / Los poemas que prefiero descansan en la tarde, / adoran la lentitud, el vuelo del cóndor, las mandarinas / la sombra de una parra, el mar, los contratiempos (…)”
© LA GACETA
FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO