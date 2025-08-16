Adrenalina, récords y leyendas: así se vive el Trasmontaña de mountain bike

Tucumán volverá a convertirse en el epicentro del mountain bike sudamericano. La edición 31 del Rally Trasmontaña, la carrera en parejas de cross country más convocante del país, reunirá a cerca de 3.000 bikers en un escenario natural de ensueño, con corredores que llegarán desde cada rincón de la Argentina, además de delegaciones de Uruguay, Paraguay y hasta un representante de Estados Unidos. Más que una competencia, el Trasmontaña se ha transformado en una experiencia cultural y deportiva que cada año refuerza su condición de leyenda.
En este 2025, todas las miradas estarán puestas en la dupla integrada por el catamarqueño Álvaro Macías y el mendocino Fernando Contreras, quienes se adjudicaron las últimas cuatro ediciones y van por más: si logran imponerse nuevamente, se quedarán en soledad con el récord absoluto de la prueba, superando al histórico binomio que formaron Darío “Mono” Gasco y el bonaerense Luciano Caraccioli.
Pero no será sencillo. El recorrido promete un nivel de exigencia superior al de años anteriores y la lista de aspirantes incluye a nombres de peso, desde jóvenes talentos hasta experimentados campeones. El espectáculo está garantizado. El Rally tendrá su largada en la zona de La Sala, a partir de las 8, con partidas de ocho parejas cada minuto. En paralelo, una hora después, se pondrá en marcha el Trasmontañita, reservado para categorías formativas, que se largará desde La Sarita, también en La Sala, a partir de las 9.
La llegada, por quinta vez consecutiva, también se ubicará en La Sala, aunque esta vez en un predio completamente renovado que promete brindar mayor comodidad tanto para los bikers como para el público.
El circuito principal tendrá 43,05 kilómetros de extensión, mientras que el del Trasmontañita será de 25. En ambos casos se recorrerá una sola vez, bajo la modalidad punto a punto. Un detalle fundamental: el tiempo final de cada dupla se computará a partir de la llegada del segundo integrante, y el reglamento es claro en prohibir que uno de los corredores “tire” del otro durante el pedaleo. El compañerismo, más que nunca, será parte esencial de la estrategia.
A sus 32 años, Macías ya conoce de sobra lo que es triunfar en el Trasmontaña: acumula cinco coronas, una junto a Gasco en 2018 y las últimas cuatro de manera consecutiva con Contreras. Para él, competir en Tucumán es casi jugar de local, y lo vive con la emoción de quien sabe que pisa un terreno mágico. “Fuimos al circuito, lo recorrimos completo y está bárbaro. El trazado está muy bueno. La carrera se va a definir a partir de la zona de la Refinor, donde más o menos faltarán 20 kilómetros para la llegada. A partir de ahí viene lo más duro: el Maciel, el Rulo y la U de Olivia”, anticipó Macías.
El catamarqueño no duda en remarcar la exigencia que espera a los participantes: “Es un circuito más duro que el del año pasado, con más ascensos y mayor altimetría. Es mucho más físico. Será una carrera durísima”.
Entre los rivales que menciona, figuran parejas de jerarquía como la que integran el riojano Agustín Durán y el mendocino Juan Ignacio Goudailliez, la de Gasco con Luciano Gay, o la de Juan Manuel Nardolillo y el salteño Nicolás Reinoso. Lejos de sentir la presión de ser favorito, Macías asegura que esa condición es un estímulo: “Ser favorito no es una presión, sino una motivación. En Tucumán me hacen sentir local, me dan su apoyo y ese es un plus extra. Para mí, y para la mayoría, es la carrera más linda del país. Se la espera todo el año, porque es puro mountain bike, una experiencia única. El compañerismo, la solidaridad, la fiesta... todo lo que se vive corriendo en parejas no tiene comparación”.
“Somos como hermanos”
Con 28 años, Contreras atraviesa un gran presente. El mendocino llegará a Tucumán en plena forma, con la mira puesta también en el Mundial de mountain bike que se correrá en Suiza el próximo 14 de septiembre. “La verdad que estamos muy tranquilos y con muchas ganas. Llego en un muy buen momento. El Trasmontaña es una carrera muy especial: disfruto mucho el antes, el durante y el después. Se vive un ambiente hermoso”, aseguró.
Su vínculo con Macías es otro de los secretos del éxito: “Para mí, Alvarito es como un hermano. Estoy con mucha tranquilidad porque sé lo que podemos dar juntos. Mi primer Trasmontaña fue con mi padrino, José Luis Contreras, y no me lo voy a olvidar nunca porque tuve muchos problemas técnicos. Pero eso también me enseñó que esta carrera tiene una esencia única: es en parejas, y eso lo hace irrepetible. El terreno de Tucumán es maravilloso, no hay otro igual”.
El récord en juego
Con sus cuatro victorias consecutivas, Macías y Contreras ya inscribieron sus nombres en la historia grande del Trasmontaña. Empataron el registro de Gasco y Caraccioli, quienes se llevaron la prueba en 2011, 2013, 2014 y 2016. La diferencia es que los actuales campeones lo hicieron de manera ininterrumpida. Este domingo tendrán la chance de quedarse en soledad con el récord absoluto, una marca que reflejaría no solo su talento, sino también la química perfecta que lograron como equipo.
Leyenda mundial
Si algo le faltaba a esta edición para ser inolvidable, es la presencia de un verdadero ícono: Ned Overend, el primer Campeón Mundial de cross country, dirá presente en Tucumán a los 69 años. El biker nacido en Taiwán y radicado en Estados Unidos, conocido como el “Pionero del Mountain Bike”, desembarcará de la mano de Specialized, la marca que lo acompañó desde sus inicios y que ahora lo trae por primera vez a la Argentina.
Su sola presencia representa un lujo para la competencia y un guiño de reconocimiento a la calidad internacional que el Trasmontaña supo conquistar.
El Trasmontaña no es solo un evento deportivo: es un fenómeno social y cultural. Cada año, los cerros tucumanos se llenan de familias, amigos y aficionados que alientan al costado del camino, generan un clima de fiesta y convierten a la provincia en la capital nacional del mountain bike.
La cita combina tradición, naturaleza y camaradería. Es una prueba donde el compañerismo se impone al individualismo, donde las parejas aprenden a complementarse y donde cada llegada a meta es un triunfo compartido. Quizás por eso, quienes alguna vez lo corrieron hablan de él como una experiencia transformadora. Los paisajes cambiantes, la exigencia física y el calor humano hacen que la carrera trascienda el mero resultado deportivo.
Cuando el domingo se encienda la adrenalina en La Sala y el rugir de miles de bicicletas marque el pulso de la montaña, Tucumán volverá a ser testigo de una historia que combina sacrificio, estrategia y pasión.
Álvaro Macías y Fernando Contreras buscarán inscribir su nombre con letras doradas, Ned Overend le pondrá un toque mítico al evento, y miles de bikers vivirán, cada uno a su manera, la experiencia que hace del Trasmontaña una cita incomparable.
Al final del día, más allá de los podios, quedará esa sensación única de haber formado parte de una verdadera fiesta del mountain bike, donde la montaña une y el espíritu deportivo late más fuerte que nunca.