Adrenalina, récords y leyendas: así se vive el Trasmontaña de mountain bike

Entre los rivales que menciona, figuran parejas de jerarquía como la que integran el riojano Agustín Durán y el mendocino Juan Ignacio Goudailliez, la de Gasco con Luciano Gay, o la de Juan Manuel Nardolillo y el salteño Nicolás Reinoso. Lejos de sentir la presión de ser favorito, Macías asegura que esa condición es un estímulo: “Ser favorito no es una presión, sino una motivación. En Tucumán me hacen sentir local, me dan su apoyo y ese es un plus extra. Para mí, y para la mayoría, es la carrera más linda del país. Se la espera todo el año, porque es puro mountain bike, una experiencia única. El compañerismo, la solidaridad, la fiesta... todo lo que se vive corriendo en parejas no tiene comparación”.