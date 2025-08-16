New Sensation rinde tributo a INXS

“Cada artista se va moldeando con lo que admira y vive, y eso forja sus gustos y los empuja a crear o transformar nueva música. Disfrutaba haciendo sus covers desde muy joven, tratando de emular esos sonidos y bases electrónicas que en los 80 fue un descubrimiento en el mundo musical y que Soda Stéreo y Virus imitaban. Pero INXS fue distinta, con un sonido nuevo y con un frontman como pocos; llegaron en un momento justo, donde el pop y el rock estaban en auge y sigue vigente a través de los años. Un clásico no pasa nunca de moda”, asevera.