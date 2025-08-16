 New Sensation rinde tributo a INXS
Secciones
EspectáculosGuía para salir

New Sensation rinde tributo a INXS

La banda que encabeza Luciano Giri recrea fielmente el concierto de Wembley de 1991.

Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs

Fidelidad ante todo. Esa es la premisa que parece mover a Luciano Giri en su segundo recital consecutivo en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), que ofrecerá esta noche desde las 21.30, esta vez dedicado al pop, rock y dance que propuso INXS hace más de 30 años.

“Con mi banda New Sensation no sólo nos acercamos a la música de INXS sino que también emulamos el ‘dress code’ que presentó en Wembley en 91, como el vinilo de la chaqueta de Michael Hutchence tan característico del comienzo de ese show; las botas negras estilo militar; las chaquetas de cuero; las remeras de lycra; la guitarra Tokai Talbo original del 85 que hicimos traer de Japón; los chupines a raya inolvidables y ese look único del cantante”, adelanta Giri.

El repertorio será un viaje por las canciones más emblemáticas como “Suicide blonde”, “By my side”, “Never tear us apart”, “Mystify”, “Disappear”, “Original sin” y “Need you tonight”, entre otros. Y serán interpretadas por Luciano Benito, Pablo Khouri, Emanuel Cardozo, Rodrigo Manzur, Efraín Lobo Cartagena y Giri, quien admite que “INXS es parte de mi historia, de lo que he vivido y de lo que he admirado dentro de la música, porque es un grupo que ha sabido imponerse artísticamente con su arte, estilo y su música”.

La recreación tucumana de los grandes éxitos de INXS

La recreación tucumana de los grandes éxitos de INXS

“Cada artista se va moldeando con lo que admira y vive, y eso forja sus gustos y los empuja a crear o transformar nueva música. Disfrutaba haciendo sus covers desde muy joven, tratando de emular esos sonidos y bases electrónicas que en los 80 fue un descubrimiento en el mundo musical y que Soda Stéreo y Virus imitaban. Pero INXS fue distinta, con un sonido nuevo y con un frontman como pocos; llegaron en un momento justo, donde el pop y el rock estaban en auge y sigue vigente a través de los años. Un clásico no pasa nunca de moda”, asevera.

El show está basado en un concierto épico, “donde este espectáculo se concentra y nos permite a revivir un recital que fue una auténtica experiencia audiovisual”, concluye Giri.

Temas JapónTucumánTeatro Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teatro Alberdi: temas que suenan como nuevos, medio siglo después

Teatro Alberdi: temas que suenan como nuevos, medio siglo después

Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda

Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda

Lo más popular
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
1

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial
2

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley
3

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
4

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
5

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Comentarios