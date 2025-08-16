New Sensation rinde tributo a INXS

Fidelidad ante todo. Esa es la premisa que parece mover a Luciano Giri en su segundo recital consecutivo en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), que ofrecerá esta noche desde las 21.30, esta vez dedicado al pop, rock y dance que propuso INXS hace más de 30 años.
“Con mi banda New Sensation no sólo nos acercamos a la música de INXS sino que también emulamos el ‘dress code’ que presentó en Wembley en 91, como el vinilo de la chaqueta de Michael Hutchence tan característico del comienzo de ese show; las botas negras estilo militar; las chaquetas de cuero; las remeras de lycra; la guitarra Tokai Talbo original del 85 que hicimos traer de Japón; los chupines a raya inolvidables y ese look único del cantante”, adelanta Giri.
El repertorio será un viaje por las canciones más emblemáticas como “Suicide blonde”, “By my side”, “Never tear us apart”, “Mystify”, “Disappear”, “Original sin” y “Need you tonight”, entre otros. Y serán interpretadas por Luciano Benito, Pablo Khouri, Emanuel Cardozo, Rodrigo Manzur, Efraín Lobo Cartagena y Giri, quien admite que “INXS es parte de mi historia, de lo que he vivido y de lo que he admirado dentro de la música, porque es un grupo que ha sabido imponerse artísticamente con su arte, estilo y su música”.
“Cada artista se va moldeando con lo que admira y vive, y eso forja sus gustos y los empuja a crear o transformar nueva música. Disfrutaba haciendo sus covers desde muy joven, tratando de emular esos sonidos y bases electrónicas que en los 80 fue un descubrimiento en el mundo musical y que Soda Stéreo y Virus imitaban. Pero INXS fue distinta, con un sonido nuevo y con un frontman como pocos; llegaron en un momento justo, donde el pop y el rock estaban en auge y sigue vigente a través de los años. Un clásico no pasa nunca de moda”, asevera.
El show está basado en un concierto épico, “donde este espectáculo se concentra y nos permite a revivir un recital que fue una auténtica experiencia audiovisual”, concluye Giri.