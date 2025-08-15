Alberdi refuerza la seguridad vial con una campaña en la vía pública: cascos gratis y concientización

En un esfuerzo por reducir los accidentes y proteger la vida de los conductores, la Secretaría de Seguridad de Alberdi realizó este viernes una jornada de concientización vial con foco en el uso del casco. La actividad, organizada por el área de Tránsito bajo la supervisión de la intervención de Guillermo Norry, tuvo lugar en la plaza principal y combinó información, diálogo directo y acciones concretas para cambiar hábitos de circulación.