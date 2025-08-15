Alberdi refuerza la seguridad vial con una campaña en la vía pública: cascos gratis y concientización

En un esfuerzo por reducir los accidentes y proteger la vida de los conductores, la Secretaría de Seguridad de Alberdi realizó este viernes una jornada de concientización vial con foco en el uso del casco. La actividad, organizada por el área de Tránsito bajo la supervisión de la intervención de Guillermo Norry, tuvo lugar en la plaza principal y combinó información, diálogo directo y acciones concretas para cambiar hábitos de circulación.
Los agentes invitaron a detenerse a los motociclistas que circulaban sin casco para entregarles material informativo sobre la Ley de Tránsito y brindarles recomendaciones para una conducción segura. El mensaje central fue claro: usar casco salva vidas y debe ser una práctica innegociable, especialmente cuando se transportan niños.
La propuesta sorprendió a muchos vecinos con un gesto concreto: la entrega gratuita de cascos a quienes no contaban con uno. “Es una idea buenísima”, expresó Claudia, una madre que recibió un casco para su hija. Javier, otro conductor, reconoció: “Uno se da cuenta en estas ocasiones de que ponemos en riesgo a quienes queremos. Hay que empezar a cambiar”.
Durante la jornada, el secretario de Seguridad, Marcelo Moreno, junto a Luis Carrazani y Dante Romero -director y subdirector de Tránsito- y referentes de la Guardia Urbana Municipal, dialogaron con los conductores sobre la importancia de adoptar conductas responsables. La campaña cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, que gestionó las acciones necesarias para concretar la iniciativa.
“Vamos a continuar con estas campañas en los próximos días, porque son claves para que la gente asuma responsabilidades ciudadanas que protejan su integridad física”, remarcó Moreno.
La actividad cerró con una participación activa y una recepción positiva de los vecinos, dejando en evidencia que la educación vial, acompañada de medidas concretas, es una herramienta eficaz para prevenir accidentes y salvar vidas.