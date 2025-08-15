 Alberdi refuerza la seguridad vial con una campaña en la vía pública: cascos gratis y concientización
Secciones
Seguridad

Alberdi refuerza la seguridad vial con una campaña en la vía pública: cascos gratis y concientización

Agentes de Tránsito dialogaron con vecinos y promovieron el uso obligatorio del casco.

Hace 20 Min

En un esfuerzo por reducir los accidentes y proteger la vida de los conductores, la Secretaría de Seguridad de Alberdi realizó este viernes una jornada de concientización vial con foco en el uso del casco. La actividad, organizada por el área de Tránsito bajo la supervisión de la intervención de Guillermo Norry, tuvo lugar en la plaza principal y combinó información, diálogo directo y acciones concretas para cambiar hábitos de circulación.

Los agentes invitaron a detenerse a los motociclistas que circulaban sin casco para entregarles material informativo sobre la Ley de Tránsito y brindarles recomendaciones para una conducción segura. El mensaje central fue claro: usar casco salva vidas y debe ser una práctica innegociable, especialmente cuando se transportan niños.

La propuesta sorprendió a muchos vecinos con un gesto concreto: la entrega gratuita de cascos a quienes no contaban con uno. “Es una idea buenísima”, expresó Claudia, una madre que recibió un casco para su hija. Javier, otro conductor, reconoció: “Uno se da cuenta en estas ocasiones de que ponemos en riesgo a quienes queremos. Hay que empezar a cambiar”.

Durante la jornada, el secretario de Seguridad, Marcelo Moreno, junto a Luis Carrazani y Dante Romero -director y subdirector de Tránsito- y referentes de la Guardia Urbana Municipal, dialogaron con los conductores sobre la importancia de adoptar conductas responsables. La campaña cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, que gestionó las acciones necesarias para concretar la iniciativa.

“Vamos a continuar con estas campañas en los próximos días, porque son claves para que la gente asuma responsabilidades ciudadanas que protejan su integridad física”, remarcó Moreno.

La actividad cerró con una participación activa y una recepción positiva de los vecinos, dejando en evidencia que la educación vial, acompañada de medidas concretas, es una herramienta eficaz para prevenir accidentes y salvar vidas.

Temas AlberdiInseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Violencia familiar en Alberdi: redujeron a un joven que amenazaba a su madre

Violencia familiar en Alberdi: redujeron a un joven que amenazaba a su madre

Refuerzan la seguridad en Alberdi con nuevos corredores de vigilancia

Refuerzan la seguridad en Alberdi con nuevos corredores de vigilancia

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
4

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Lisandro Catalán: Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta
6

Lisandro Catalán: "Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta"

Más Noticias
Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Pelea entre cadetes y agentes: “No podemos trabajar porque nos persiguen todo el tiempo”

Pelea entre cadetes y agentes: “No podemos trabajar porque nos persiguen todo el tiempo”

Pelea entre cadetes y agentes: “No pueden actuar como una banda de patoteros”

Pelea entre cadetes y agentes: “No pueden actuar como una banda de patoteros”

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Comentarios