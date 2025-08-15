Sorpresa en CHV: dos panelistas claves de Plan Perfecto habrían dado un paso al costado

El programa de farándula “Plan Perfecto” atraviesa cambios importantes. Según lo revelado en el capítulo más reciente de Zona de Estrellas, dos de sus panelistas decidieron alejarse del espacio.
Se trata de Josefina “Pepi” Velasco y Magdalena Max-Neef, quienes se habían integrado al programa a inicios de julio, tras la polémica protagonizada por Pancha Merino en el extinto Amiga Date Cuenta. “La tarde del miércoles 13 de agosto fue el último día, y porque así lo quisieron, de Pepi Velasco y Magdalena”, aseguró el periodista Manu González en Zona Latina.
El panelista añadió que, según sus fuentes al interior de CHV, “el último día para estas dos mujeres iba a ser el martes, el día 12, pero ellas decidieron trabajar un día más para poderse despedir de su público, del poquito público”.
En cuanto a los motivos de la salida, González detalló: “Por parte de ellas, el formato de la farándula como tal no las tenía muy cómodas, eso por un lado. Por el otro, es que el programa no terminaba de arrancar, no tenía los números que se esperaban”.
La información también fue compartida por Paula Escobar, quien afirmó, según sus fuentes, que “además se fueron molestas” y que “se sintieron denigradas”.