 Natalia Valdebenito pidió disculpas por su polémico chiste con la tragedia minera de El Teniente
Natalia Valdebenito pidió disculpas por su polémico chiste con la tragedia minera de El Teniente

El video de la comediante desató la polémica en redes sociales y volvió a situarla en el centro del debate público.

Hace 24 Min

Natalia Valdebenito se ha convertido en noticia en las últimas horas debido a un video que comenzó a viralizarse en redes sociales, generando una fuerte controversia. En el registro, la comediante hace alusión en tono irónico a la tragedia ocurrida recientemente en la mina El Teniente, un hecho que conmocionó al país.

“Por favor no se enojen y no me funen, porque este cuerpo sólo puede una funa a la semana”, comienza diciendo, en referencia a la polémica que anteriormente la involucró con José Miguel Villouta. Posteriormente, la comediante incluyó en su rutina la siguiente frase: “Parece que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate! Ay qué horror...”

El video rápidamente generó polémica entre el público, volviendo a situar a Valdebenito como tema de conversación en redes sociales.

Las disculpas de Natalia Valdebenito

Frente a la masificación del registro y las críticas recibidas, Valdebenito decidió ofrecer disculpas públicas a través de sus redes sociales.

“Estoy aquí para pedir disculpas. Para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y en especial a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera Teniente”, comenzó diciendo la comediante.

Si bien reconoció su error, enfatizó que el video fue, “por su puesto, sacado fuera de contexto”, lo que, según ella, hace que sus palabras suenen “fatal”.

Valdebenito agregó: “Tengo que pedir disculpas. Lo hago porque lo siento, lo hago porque el dolor ajeno también me atraviesa y me importa. Y lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca".

“Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí”, sentenció.

