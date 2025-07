El duro presente del periodista José Miguel Villouta: “No tengo dónde caerme muerto”

“Estuve seis meses sin sonreír después de que se me cayeron dos dientes. Hoy no tengo dinero para comprarme anteojos para ver de lejos y así descansar viendo televisión. Solo tengo tres buzos negros. Si necesito cigarrillos, tengo que pedirle a alguien. No puedo ayudar económicamente a mi madre viuda y estamos vendiendo nuestra casa porque se nos está acabando el dinero. No sé qué va a pasar conmigo cuando tenga 60 años. No tengo dónde caerme muerto. Soy como una canción britpop”, reveló.