Planes refrescantes con niños en Madrid para escapar de la ola de calor

Con las altas temperaturas que trae el verano, encontrar planes divertidos y frescos para hacer con niños en Madrid se vuelve casi una misión. Afortunadamente, la capital y sus alrededores ofrecen opciones para todos los gustos: desde parques acuáticos con toboganes de vértigo hasta espectáculos nocturnos con drones y superhéroes. Estas son las mejores propuestas para combatir el calor sin renunciar a la diversión.
1. Parque Warner Beach: diversión a remojo
Ubicado en San Martín de la Vega, este oasis acuático cuenta con atracciones para todas las edades. Los más pequeños pueden disfrutar de “Agua Aventura”, mientras que los más valientes se atreven con “Black Manta”. Además, hay zonas de sombra, tumbonas y restaurantes con menús infantiles, lo que lo convierte en un plan cómodo y completo para toda la familia.
2. Parque Warner Madrid: adrenalina y superhéroes
A pocos metros del parque acuático, el Parque Warner Madrid ofrece montañas rusas icónicas como Batman Gotham City Escape o Superman: Atracción de Acero. Para los más pequeños, Cartoon Village reúne personajes como Bugs Bunny y el Pato Lucas.
Este verano, la gran novedad es el espectáculo nocturno Justice League: Rise of the Penguin, con efectos especiales, drones 3D, fuego y pirotecnia alimentados con energía 100% renovable. También se estrena un show exclusivo de drones en Gotham City y se incorporan tecnologías sostenibles como estaciones solares de carga y pagos digitales con la app Waylet.
3. Aquopolis Villanueva de la Cañada: playa y adrenalina cerca de Madrid
Considerado uno de los parques acuáticos más grandes de Europa, Aquopolis ofrece zonas de alta emoción, atracciones moderadas y espacios infantiles. Su playa artificial de arena blanca y piscina con olas permiten disfrutar de una experiencia playera sin salir de la Comunidad de Madrid.
4. Parque de Atracciones de Madrid: clásicos y aventuras acuáticas
Situado en la Casa de Campo, es un clásico de las familias madrileñas. Durante el verano, las atracciones acuáticas como Los Fiordos, El Aserradero o Los Rápidos se convierten en las favoritas, combinando agua, velocidad y risas aseguradas.
Entre chapuzones, montañas rusas y espectáculos nocturnos, Madrid ofrece planes perfectos para refrescarse en familia y escapar de la ola de calor sin alejarse demasiado de casa.