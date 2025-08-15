Planes refrescantes con niños en Madrid para escapar de la ola de calor

Con las altas temperaturas que trae el verano, encontrar planes divertidos y frescos para hacer con niños en Madrid se vuelve casi una misión. Afortunadamente, la capital y sus alrededores ofrecen opciones para todos los gustos: desde parques acuáticos con toboganes de vértigo hasta espectáculos nocturnos con drones y superhéroes. Estas son las mejores propuestas para combatir el calor sin renunciar a la diversión.