 España arde: alerta roja en el norte por más de 40ºC y un calentamiento súbito que agrava la ola de calor
El calor extremo se extiende este viernes por toda la península, con máximas que alcanzarán los 42ºC en varias provincias y riesgo elevado de incendios.

Hace 1 Hs

La ola de calor que asfixia a España no da tregua. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes las temperaturas volverán a subir de forma generalizada debido a la llegada de una dorsal térmica que impulsará el mercurio hasta valores extremos, especialmente en el tercio norte. Allí se han activado varias alertas rojas por máximas que superarán los 40ºC, un fenómeno poco habitual en esta zona.

En Orense y Zamora se prevén 39ºC, mientras que León alcanzará los 36ºC, todo en un contexto marcado por la oleada de incendios que sigue afectando a gran parte del país. En el litoral cántabro y en Bilbao, un episodio de calentamiento súbito provocado por vientos del sur podría disparar los termómetros por encima de los 40ºC, situación que ha motivado la emisión de avisos de nivel rojo.

Calor sofocante en toda España

El calor no dará respiro tampoco en Canarias, con picos de 34ºC en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y 28ºC en Santiago del Teide (Tenerife). En la península, Madrid registrará hasta 39ºC, y en Extremadura se esperan valores extremos: 39ºC en Cáceres, 41ºC en Badajoz y 42ºC en Mérida.

En Andalucía, la situación será aún más crítica, especialmente en el Valle del Guadalquivir, con 42ºC en Sevilla y Córdoba. Murcia rozará los 39ºC, mientras que Valencia alcanzará los 35ºC.

Las mínimas tampoco ofrecerán alivio: en gran parte de la mitad sur peninsular y el suroeste de Castilla y León no bajarán de 20ºC, y en zonas mediterráneas, Canarias y depresiones atlánticas podrán superar los 25ºC durante la noche.

Un respiro parcial el fin de semana

La Aemet prevé que el sábado la entrada de aire marino provoque un notable descenso térmico en Cantabria, aunque en la Comunidad Valenciana los terrales podrían disparar los valores. En el sureste peninsular se mantendrán los termómetros al alza, con más de 35ºC en la mayoría de regiones y picos de 40ºC en la mitad sur atlántica, el noreste y zonas interiores de Valencia y Murcia.

En cuanto al tiempo, se esperan bancos de niebla y lloviznas en el litoral cantábrico y oeste de Galicia, así como nubosidad de evolución por la tarde, con posibles chubascos aislados y tormentas en áreas de montaña del norte.

Las mínimas descenderán ligeramente en la mitad occidental, mientras que en el Mediterráneo, el sur y algunas depresiones del noreste podrán mantenerse por encima de los 25ºC.

La combinación de calor extremo, noches tropicales y riesgo de incendios mantiene a España en máxima alerta, con un fin de semana que seguirá siendo sofocante para gran parte del territorio.

