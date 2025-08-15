España arde: alerta roja en el norte por más de 40ºC y un calentamiento súbito que agrava la ola de calor

En Orense y Zamora se prevén 39ºC, mientras que León alcanzará los 36ºC, todo en un contexto marcado por la oleada de incendios que sigue afectando a gran parte del país. En el litoral cántabro y en Bilbao, un episodio de calentamiento súbito provocado por vientos del sur podría disparar los termómetros por encima de los 40ºC, situación que ha motivado la emisión de avisos de nivel rojo.