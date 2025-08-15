Ola de calor en España: trabajar al aire libre con más de 30°C se vuelve un riesgo mortal

Según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el calor extremo ya ha provocado más de 1.780 muertes en lo que va de temporada estival, 308 de ellas en los primeros diez días de agosto. Entre las víctimas, figuran casos como el de un temporero en Lleida, que perdió la vida en plena jornada laboral.