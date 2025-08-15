Ola de calor en España: trabajar al aire libre con más de 30°C se vuelve un riesgo mortal

Las calles españolas se han convertido en un verdadero peligro para cualquier trabajo físico cuando el termómetro supera los 30°C. La segunda ola de calor del verano ha llegado con temperaturas que en muchas zonas superan los 40°C, activando alertas naranjas y rojas en gran parte del país y poniendo en jaque a miles de trabajadores que realizan labores al aire libre.
Según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el calor extremo ya ha provocado más de 1.780 muertes en lo que va de temporada estival, 308 de ellas en los primeros diez días de agosto. Entre las víctimas, figuran casos como el de un temporero en Lleida, que perdió la vida en plena jornada laboral.
Sectores más afectados
Entre los trabajadores más expuestos al calor se encuentran:
Obreros de la construcción
Personal de jardinería
Barrenderos
Repartidores
Temporeros y personal agrícola
En muchas empresas, las medidas de protección solo se aplican cuando la Aemet activa avisos de nivel naranja (37-40°C) o rojo (40-44°C), dejando sin resguardo a quienes trabajan en jornadas con calor “moderado” pero igualmente peligroso.
Horarios críticos y cambios de jornada
José y Ronaldo, empleados entrevistados por el programa Vamos a ver verano (Telecinco), explicaron que han logrado reducir su jornada durante los meses más calurosos. Antes terminaban a las 15:00 h, en pleno pico térmico; ahora, adelantan la entrada y acaban a las 14:00 h para evitar el tramo más peligroso, entre las 12:00 h y las 15:00 h. “Esa hora es muy mala”, aseguran.
En Italia, por ejemplo, se han prohibido los trabajos al aire libre entre las 12:00 h y las 16:00 h para prevenir golpes de calor, una medida que sindicatos españoles reclaman imitar.
El golpe de calor: un enemigo invisible
Uno de los problemas, explica Mariano Sanz (Comisiones Obreras), es que “muchos trabajadores no saben que están sufriendo un golpe de calor”. Los síntomas —como espasmos musculares o mareos— pueden pasar desapercibidos y agravarse horas después, incluso en casa.
Qué dice la ley y cuándo se puede dejar de trabajar
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales permite que un trabajador interrumpa su actividad y abandone el puesto si considera que hay un riesgo grave e inminente para su salud. Sin embargo, el catedrático Daniel Toscani (Universidad de Valencia) recuerda que este riesgo debe estar avalado por criterios técnicos y no basarse únicamente en una percepción personal.
Si existe una alerta meteorológica naranja o roja y no se garantizan condiciones seguras, la empresa está obligada a reorganizar o suspender la actividad. En caso contrario, el trabajador puede negarse a continuar sin sanción ni pérdida salarial.