Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca

Para simular la escena, el auto fue suspendido con una grúa y colocado sobre rieles capaces de soportar más de 500 kilos. La estructura se aseguró con cadenas y se inclinó hacia adelante, generando la sensación de que estaba a punto de caer. “Se empina harto”, comentó Bernasconi en pleno rodaje, reconociendo que sintió algo de pánico cuando el vehículo comenzó a moverse sin detenerse. “Me dio casi un ataque de risa nerviosa, no sé cómo voy a hacer esta escena, pero bien”, dijo entre risas antes de grabar.