 Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca
Secciones
Chile

Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca

La actriz Octavia Bernasconi relató la experiencia y los efectos prácticos detrás de una de las secuencias más comentadas de la teleserie de Mega.

Hace 30 Min

Octavia Bernasconi, quien interpreta a Martina en la exitosa teleserie Los Casablanca, compartió detalles sobre la intensa escena en la que su personaje intenta quitarse la vida lanzándose con su auto por un barranco.

En la ficción de Mega, Martina descubre la traición de su esposo y, devastada, huye en su vehículo hasta llegar al precipicio. Allí, en un impulso, se dispone a lanzarse, pero se arrepiente en el último momento, quedando atrapada en una situación de alto riesgo.

¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

A través de un video publicado en redes sociales, la producción reveló que la secuencia se realizó con efectos prácticos: el automóvil estaba realmente colgando del barranco con Bernasconi en su interior.

“Yo cuando vi la ambulancia y los bomberos igual me asusté”, confesó la actriz, explicando que los equipos de emergencia estaban presentes por protocolo. Ninguna persona resultó herida durante la grabación.

Para simular la escena, el auto fue suspendido con una grúa y colocado sobre rieles capaces de soportar más de 500 kilos. La estructura se aseguró con cadenas y se inclinó hacia adelante, generando la sensación de que estaba a punto de caer. “Se empina harto”, comentó Bernasconi en pleno rodaje, reconociendo que sintió algo de pánico cuando el vehículo comenzó a moverse sin detenerse. “Me dio casi un ataque de risa nerviosa, no sé cómo voy a hacer esta escena, pero bien”, dijo entre risas antes de grabar.

Los Casablanca no se emitirán en su horario habitual este lunes: la razón detrás del inesperado cambio

Los Casablanca no se emitirán en su horario habitual este lunes: la razón detrás del inesperado cambio

Desde la producción destacaron la entrega de la intérprete: “Fue muy aperrada, quiso estar inmersa en la emoción, tener la adrenalina, el miedo real de poder caerse”. Bernasconi también explicó que no tuvo dudas al realizar la toma: “No fue difícil la parte técnica, se sentía muy segura la estructura, así que dije ‘ya, confío’”.

Finalmente, la actriz reflexionó sobre el estado emocional de Martina: “Para la Martina es como todo de 0 a 100, no hay espacio para la progresión. En un día se te viene el mundo abajo, tu pareja, tu familia…”.

Temas Santiago de Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer
1

La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento
2

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality
3

En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality

Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca
4

Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca

Más Noticias
La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality

En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality

Cinco comunas de Santiago estarán sin luz este jueves 14: ¿cuáles son y durante cuánto tiempo?

Cinco comunas de Santiago estarán sin luz este jueves 14: ¿cuáles son y durante cuánto tiempo?

Decretan como de riesgo el funeral de Barbie narco chilena: cómo será el protocolo de seguridad

Decretan como "de riesgo" el funeral de "Barbie narco chilena": cómo será el protocolo de seguridad

Escándalo: filtraron las fotos que confirmarían la infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino

Escándalo: filtraron las fotos que confirmarían la infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino

¿Qué pasará con Julián Elfenbein? La palabra de Julio César Rodríguez sobre el futuro del animador en CHV

¿Qué pasará con Julián Elfenbein? La palabra de Julio César Rodríguez sobre el futuro del animador en CHV

Tendremos el final que...”: el último mensaje de la Barbie narco chilena en Facebook

"Tendremos el final que...”: el último mensaje de la Barbie narco chilena en Facebook

Comentarios