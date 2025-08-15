Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca

Octavia Bernasconi, quien interpreta a Martina en la exitosa teleserie Los Casablanca, compartió detalles sobre la intensa escena en la que su personaje intenta quitarse la vida lanzándose con su auto por un barranco.
En la ficción de Mega, Martina descubre la traición de su esposo y, devastada, huye en su vehículo hasta llegar al precipicio. Allí, en un impulso, se dispone a lanzarse, pero se arrepiente en el último momento, quedando atrapada en una situación de alto riesgo.
A través de un video publicado en redes sociales, la producción reveló que la secuencia se realizó con efectos prácticos: el automóvil estaba realmente colgando del barranco con Bernasconi en su interior.
“Yo cuando vi la ambulancia y los bomberos igual me asusté”, confesó la actriz, explicando que los equipos de emergencia estaban presentes por protocolo. Ninguna persona resultó herida durante la grabación.
Para simular la escena, el auto fue suspendido con una grúa y colocado sobre rieles capaces de soportar más de 500 kilos. La estructura se aseguró con cadenas y se inclinó hacia adelante, generando la sensación de que estaba a punto de caer. “Se empina harto”, comentó Bernasconi en pleno rodaje, reconociendo que sintió algo de pánico cuando el vehículo comenzó a moverse sin detenerse. “Me dio casi un ataque de risa nerviosa, no sé cómo voy a hacer esta escena, pero bien”, dijo entre risas antes de grabar.
Desde la producción destacaron la entrega de la intérprete: “Fue muy aperrada, quiso estar inmersa en la emoción, tener la adrenalina, el miedo real de poder caerse”. Bernasconi también explicó que no tuvo dudas al realizar la toma: “No fue difícil la parte técnica, se sentía muy segura la estructura, así que dije ‘ya, confío’”.
Finalmente, la actriz reflexionó sobre el estado emocional de Martina: “Para la Martina es como todo de 0 a 100, no hay espacio para la progresión. En un día se te viene el mundo abajo, tu pareja, tu familia…”.