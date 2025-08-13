 ¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega
¿Murió Martina? La impactante escena de Los Casablanca que dejó en shock a los seguidores de la teleserie de Mega

El episodio filtrado deja en suspenso el verdadero estado de salud de la joven y el de su hijo por nacer.

Hace 50 Min

Un nuevo y sorpresivo giro en la trama de Los Casablanca se conoció anoche, luego de que se filtrara un intenso capítulo que dejó al descubierto qué ocurrió después del accidente de Martina

En episodios anteriores, la joven había decidido lanzarse por un barranco con su vehículo tras descubrir el secreto de Luciana y Juan Pablo, en el mismo lugar donde su madre se quitó la vida. Sin embargo, en el último momento se arrepintió y terminó colgando del acantilado sobre el automóvil, mientras suplicaba a su madre que la ayudara.

Según muestran las filtraciones del episodio 144, compartidas en redes sociales, Martina logró sobrevivir. El personaje interpretado por Octavia Bernasconi escapó al último segundo de caer al barranco.

Impacto en Los Casablanca: ¿qué pasó con Martina?

Posteriormente, fue encontrada por una mujer que transitaba en auto por el sector, quien la llevó hasta un paradero que podría transportarla hacia Pirque. Aún confundida por lo ocurrido, la hija de Raimundo emprendió camino sola y sin un destino claro, consignó el portal Página 7. 

Horas más tarde, Alexandra y Tormento lograron ubicarla. “Pensé que te había perdido, te encontré”, dijo el personaje de Mariana di Girolamo al reencontrarse con su hermana, sana y salva.

No obstante, el alivio duró poco. Martina se desmayó tras ser hallada por su familia, dejando en suspenso tanto su estado de salud como el de su bebé.

