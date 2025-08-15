Todos en Cataluña contra el nuevo equipo de Ibai Llanos: así llega Ronin FC a la Cuarta Catalana

El Ronin FC, el nuevo club de fútbol 11 fundado por el popular streamer Ibai Llanos, debutará esta temporada en la Cuarta Catalana, la última división del fútbol en la Comunidad Autónoma. La noticia ha causado un terremoto en la categoría: varios clubes rivales ya advierten que será “difícil competir” frente al potencial mediático y económico del equipo.
Un proyecto con el sello de Ibai Llanos
Ibai anunció la creación del Ronin FC en redes sociales y abrió un proceso de selección abierto a cualquier jugador interesado. El impacto fue inmediato:
371.000 seguidores en TikTok
312.000 en Instagram
55.000 en YouTube
48.000 en X (Twitter)
La expectación es tal que incluso surgieron un club de fans y una cuenta de autodenominados “ultras” con lemas como “más clan que club”.
Reacciones de los rivales: “Será imposible competir”
En el grupo 25 de la Cuarta Catalana, donde militará Ronin FC, los rivales no ocultan su preocupación.
Alejandro Sánchez, del Casablanca FC, subraya que en la categoría “los jugadores tienen que pagarse todo” y que Ibai podrá ofrecer condiciones imposibles de igualar. En su club, la cuota mensual es de entre 25 y 30 euros.
Ivan Ciurans, tesorero de la Penya Blaugrana de Castellbisbal, cree que Ibai montará un plantel con “jugadores de categorías superiores y un buen entrenador” con la mira puesta en ascender.
Gerard Rodríguez, entrenador del filial de la Penya Barcelonista de Castellbisbal, admite que “será más complicado ascender”, aunque recuerda que existe la opción del play-off.
Entre la amenaza y la oportunidad
No todo son quejas. Algunos directivos ven la llegada de Ronin FC como una oportunidad de visibilidad.
Andreu Castillo, presidente de la Penya Blaugrana de Cervelló, considera que Ibai “arrastra a mucha gente” y eso puede beneficiar al fútbol local.
Miguel Ángel, capitán de la Agrupació Sant Andreu de la Barca B, confiesa que “hace ilusión” enfrentarse al Ronin, sobre todo si hay figuras de la Kings League en el campo.
Debut en septiembre
El Juventud 25 de Septiembre, en Rubí (Barcelona), será el estadio local de Ronin FC. El debut oficial será el 21 de septiembre a las 12:00 frente al filial del Vallirana CF.
El presidente del Vallirana, Isidre Campderrós, cree que el impacto del Ronin FC puede ser “positivo y negativo” a la vez, pero promete que su equipo saldrá “a dar la sorpresa”.