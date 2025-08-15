Todos en Cataluña contra el nuevo equipo de Ibai Llanos: así llega Ronin FC a la Cuarta Catalana

El Ronin FC, el nuevo club de fútbol 11 fundado por el popular streamer Ibai Llanos, debutará esta temporada en la Cuarta Catalana, la última división del fútbol en la Comunidad Autónoma. La noticia ha causado un terremoto en la categoría: varios clubes rivales ya advierten que será “difícil competir” frente al potencial mediático y económico del equipo.