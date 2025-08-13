¿Ha ganado dinero Ibai con ‘La Velada del Año 5’? El streamer revela la cifra tras pagar impuestos

Ibai Llanos volvió a romper récords el pasado 26 de julio con La Velada del Año 5. La cita estrella del mundo streamer congregó a más de 9 millones de espectadores en directo en Twitch y a 80.000 asistentes en el estadio de La Cartuja (Sevilla). Pero, más allá de la repercusión, muchos se preguntaban: ¿cuánto dinero ha ganado Ibai con el evento?