¿Ha ganado dinero Ibai con ‘La Velada del Año 5’? El streamer revela la cifra tras pagar impuestos

Ibai Llanos volvió a romper récords el pasado 26 de julio con La Velada del Año 5. La cita estrella del mundo streamer congregó a más de 9 millones de espectadores en directo en Twitch y a 80.000 asistentes en el estadio de La Cartuja (Sevilla). Pero, más allá de la repercusión, muchos se preguntaban: ¿cuánto dinero ha ganado Ibai con el evento?
La respuesta la dio él mismo en El polígrafo, un formato donde streamers responden a preguntas comprometidas: más de 1 millón de euros netos, incluso después de pagar impuestos.
“Sí, he ganado más de un millón con La Velada 5. No es dinero para mí como tal porque hay que pagar muchas cosas, pero lo he ganado”, afirmó Ibai.
No todas las Veladas fueron rentables
Ibai dejó claro que no todas las ediciones generaron beneficios.
La Velada 1: sin ganancias.
La Velada 2: pérdidas económicas.
La Velada 3: destinada a saldar deudas de su club de eSports.
La Velada 4 y 5: únicas con beneficios.
El coste de un macroevento
Según TaxDown, los gastos de organización superaron los 10 millones de euros, entre:
Producción técnica y escenografía
Cachet de boxeadores e invitados VIP
Logística y personal
La edición 2025, producida por Velaris-Kena Productions SL, generó:
5 millones de euros en venta de entradas
Cerca de 3 millones en patrocinios de marcas como Coca-Cola, Spotify y Revolut
¿Habrá ‘La Velada del Año 6’?
Ibai confirmó que la próxima edición ya está en marcha y que tiene un combate cerrado. No dio nombres, pero insinuó que podría enfrentarse a El Rubius, un duelo que, según él, podría ganar en tres asaltos.
Más allá del beneficio económico, La Velada del Año 5 ha reforzado el impacto mediático de Ibai Llanos, consolidando su evento como el mayor espectáculo en directo del mundo streamer.