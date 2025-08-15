El creador de Euphoria elogia a Rosalía: “Sus instintos son fascinantes”

Tras meses de incertidumbre, Euphoria confirmó su tercera temporada, concebida para ser la última y con un salto temporal que llevará a los protagonistas más allá del instituto. La producción ya está en marcha y se estrenará en HBO en 2026, con un reparto que mantiene a Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer o Jacob Elordi, y suma nuevas estrellas como Sharon Stone y Rosalía.