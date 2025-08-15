 El creador de Euphoria elogia a Rosalía: “Sus instintos son fascinantes”
El creador de Euphoria elogia a Rosalía: “Sus instintos son fascinantes”

Sam Levinson, showrunner de la aclamada serie de HBO, destaca la libertad creativa y el carisma de la artista española en la tercera temporada, que llegará en 2026 con grandes incorporaciones al reparto.

Hace 1 Hs

Tras meses de incertidumbre, Euphoria confirmó su tercera temporada, concebida para ser la última y con un salto temporal que llevará a los protagonistas más allá del instituto. La producción ya está en marcha y se estrenará en HBO en 2026, con un reparto que mantiene a Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer o Jacob Elordi, y suma nuevas estrellas como Sharon Stone y Rosalía.

La cantante española, que ya debutó en el cine con un breve papel en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, interpretará un personaje aún no revelado en esta nueva entrega. Su participación ha sido uno de los grandes atractivos del rodaje.

Libertad total para improvisar

En una entrevista para Elle, Sam Levinson confesó sentirse fascinado por el talento de Rosalía y su capacidad para moverse con naturalidad entre el inglés y el español.

“La dejo jugar con las palabras y las emociones… Nunca quise decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos que en cada escena yo estaba detrás de las cámaras sonriendo”, aseguró el creador.

La intérprete de El mal querer y Motomami agradeció haber contado con libertad creativa: “Me gusta ponerme al servicio de la emoción, al servicio de una idea, al servicio de algo mucho más grande”.

Un reencuentro especial

Además de su debut en la serie, Rosalía ha disfrutado de reencontrarse en el set con Hunter Schafer, actriz con la que en el pasado se la vinculó sentimentalmente. “Tengo buenos amigos allí y es muy agradable poder reencontrarme con ellos”, comentó.

Con esta incorporación, Euphoria promete una última temporada cargada de emociones, grandes interpretaciones y la impronta personal de Rosalía, que dará un toque único a una de las ficciones más exitosas de la última década.

