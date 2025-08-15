El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

La relación entre Luck Ra y La Joaqui sigue siendo una de las más comentadas y queridas del ambiente musical. Ambos artistas consolidan día a día su vínculo y no dudan en compartir momentos de complicidad con sus seguidores. Esta vez, la atención se centró en un divertido episodio durante una transmisión en vivo.
Luck Ra estuvo invitado al programa de streaming Rumis, del que forma parte La Joaqui. Durante la charla, entre risas y bromas, surgió un intercambio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Una divertida discusión sobre lujo y estilo
Todo comenzó cuando los conductores debatieron sobre la pregunta “¿Cuánto pagarías por esta prenda?”. Luck Ra expresó:
“Para mí comprarse joya, tipo cadenón, me parece una boludez”.
A esto, La Joaqui agregó su opinión con humor:
“Yo tengo una teoría. Es igual a la de camioneta grande, para mí son medio pi… corto si tenés que tener cinco cadenas de oro en el cuello”.
La situación se volvió aún más divertida cuando La Tía Sebi comentó:
“Me mata que Luck Ra cayó en una camioneta que más grande no puede ser”.
Fue en ese momento que La Joaqui lanzó el comentario que se volvió viral:
“No, no, no, no. Él no la maneja, mi hombre maneja un Smart. Saquen sus conclusiones, perras”, dijo entre risas y muy divertida ante la reacción de todos.
Viralización en redes
El clip del intercambio rápidamente se difundió en plataformas sociales, donde los seguidores dejaron sus comentarios y opiniones sobre la divertida situación. La complicidad y el humor de la pareja, sumado al toque picante de La Joaqui, conquistó a los usuarios, convirtiendo el momento en tendencia en pocas horas.