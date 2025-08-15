 El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”
Secciones
EspectáculosFamosos

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

La complicidad y el humor de la pareja, sumado al toque picante de La Joaqui, conquistó a los usuarios, convirtiendo el momento en tendencia en pocas horas.

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”
Hace 38 Min

La relación entre Luck Ra y La Joaqui sigue siendo una de las más comentadas y queridas del ambiente musical. Ambos artistas consolidan día a día su vínculo y no dudan en compartir momentos de complicidad con sus seguidores. Esta vez, la atención se centró en un divertido episodio durante una transmisión en vivo.

Luck Ra estuvo invitado al programa de streaming Rumis, del que forma parte La Joaqui. Durante la charla, entre risas y bromas, surgió un intercambio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Una divertida discusión sobre lujo y estilo

Todo comenzó cuando los conductores debatieron sobre la pregunta “¿Cuánto pagarías por esta prenda?”. Luck Ra expresó:

“Para mí comprarse joya, tipo cadenón, me parece una boludez”.

A esto, La Joaqui agregó su opinión con humor:

“Yo tengo una teoría. Es igual a la de camioneta grande, para mí son medio pi… corto si tenés que tener cinco cadenas de oro en el cuello”.

La situación se volvió aún más divertida cuando La Tía Sebi comentó:

“Me mata que Luck Ra cayó en una camioneta que más grande no puede ser”.

Fue en ese momento que La Joaqui lanzó el comentario que se volvió viral:

“No, no, no, no. Él no la maneja, mi hombre maneja un Smart. Saquen sus conclusiones, perras”, dijo entre risas y muy divertida ante la reacción de todos.

Viralización en redes

El clip del intercambio rápidamente se difundió en plataformas sociales, donde los seguidores dejaron sus comentarios y opiniones sobre la divertida situación. La complicidad y el humor de la pareja, sumado al toque picante de La Joaqui, conquistó a los usuarios, convirtiendo el momento en tendencia en pocas horas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios