"Poesía abierta, rebeldía y libertad": llega a Tucumán un documental que rescata la memoria

La motivación del director, Diego D´Angelo, surgió de la conmoción que le genera la trascendencia de este espacio poético: "Es quizás el sueño más profundo que soñó Daniel Giribaldi. Tan profundo que lo perpetuó más allá de su muerte". D´Angelo encontró un valioso material de archivo, incluyendo el documental en Súper 8 "Ayer se murió mi muerte" (1984), dirigido por el salteño Alejandro Arroz, que permaneció perdido durante décadas. Este hallazgo impulsó la realización de un documental que da voz a los protagonistas de esta historia.