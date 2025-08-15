 "Poesía abierta, rebeldía y libertad": llega a Tucumán un documental que rescata la memoria
"Poesía abierta, rebeldía y libertad": llega a Tucumán un documental que rescata la memoria

La película, que ya recorrió numerosas salas del país, se estrenará el jueves en el cine Atlas.

Hace 48 Min

El cine Atlas se prepara para el estreno de "Poesía Abierta, rebeldía y libertad", el nuevo documental de Diego D´Angelo, el próximo jueves 21. El filme también se proyectará en el cine Teatro Opera de la ciudad de Salta.

La película, que ya recorrió numerosas salas del país tras su presentación en el Cine Gaumont de Buenos Aires, rescata la historia del ciclo "Poesía Abierta" (1982-2006), una significativa experiencia de resistencia cultural nacida durante la dictadura militar.

"Poesía Abierta" surgió como un espacio de encuentro y expresión en plena oscuridad, organizado por el poeta Daniel Giribaldi en bares de San Telmo. A pesar del clima represivo, el ciclo se convirtió en un faro de libertad, donde jóvenes escritores y figuras consagradas como Julia Prilutzky Farny compartían sus versos.

El legado de Garibaldi

Tras la temprana muerte de Giribaldi en 1984, su legado fue continuado por su viuda, Beatriz Balve, y su hija, Aurora Giribaldi, quienes mantuvieron vivo el espíritu del ciclo en "El Viejo Almacén".

La motivación del director, Diego D´Angelo, surgió de la conmoción que le genera la trascendencia de este espacio poético: "Es quizás el sueño más profundo que soñó Daniel Giribaldi. Tan profundo que lo perpetuó más allá de su muerte". D´Angelo encontró un valioso material de archivo, incluyendo el documental en Súper 8 "Ayer se murió mi muerte" (1984), dirigido por el salteño Alejandro Arroz, que permaneció perdido durante décadas. Este hallazgo impulsó la realización de un documental que da voz a los protagonistas de esta historia.

"Poesía Abierta" reunió a personalidades destacadas de la cultura argentina, como Horacio Ferrer, Alejandro Dolina, Ramón Ayala, Teresa Parodi, Federico Luppi y Soledad Silveyra, entre muchos otros. El documental promete ser un valioso testimonio de una época y un recordatorio del poder de la poesía como herramienta de resistencia y expresión.

