 Giro inesperado: ¿qué pistas ocultaba el celular de la Tota Santillán y qué dudas surgen sobre su muerte?
Secciones
EspectáculosFamosos

Giro inesperado: ¿qué pistas ocultaba el celular de la Tota Santillán y qué dudas surgen sobre su muerte?

A casi un año de su muerte, la Justicia reabrió la causa por el fallecimiento de la Tota Santillán tras detectar movimientos extraños en su celular y nuevos indicios que ponen en duda la hipótesis de suicidio.

Giro inesperado: ¿qué pistas ocultaba el celular de la Tota Santillán y qué dudas surgen sobre su muerte?
Hace 1 Hs

A casi un año del fallecimiento de Daniel “La Tota” Santillán, la Justicia decidió reabrir la causa que en un principio había sido caratulada como suicidio. La medida se tomó tras la aparición de nuevos elementos y presuntas irregularidades que ponen en duda la versión oficial sobre lo ocurrido en septiembre de 2024.

El periodista Juan Etchegoyen informó en Mitre Live que la decisión judicial fue confirmada tanto por fuentes del expediente como por el abogado de los hijos del conductor, Juan Pablo Merlo. “Se reabrió la investigación sobre el fallecimiento del conductor”, señaló, destacando que el caso podría dar un giro radical.

La clave: un WhatsApp activo después de su muerte

Uno de los indicios que motivaron la reapertura del expediente está vinculado al celular de Santillán. Según Etchegoyen, se detectó que el conductor fue eliminado de grupos de WhatsApp meses después de su fallecimiento, lo que para la familia resulta sumamente sospechoso.

“Todo esto sucede después de la manipulación que hubo del teléfono de la Tota, donde salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto”, precisó el periodista.

Este hallazgo reaviva las dudas sobre si la muerte de Santillán fue realmente un suicidio o si hubo intervención de terceros.

Una puerta abierta y más interrogantes

Otro dato que se incorporará a la investigación es que, el día de su muerte, la puerta trasera de su vivienda estaba abierta. La Justicia busca determinar si alguien ingresó al domicilio en ese momento, lo que podría cambiar el rumbo del caso.

El impacto de estas revelaciones golpeó de lleno a la familia del animador. Sus hijos, Daniela y Coco, junto a su hermano Horacio, recibieron con conmoción la noticia de que la causa volverá a ser investigada.

Con estas nuevas pruebas, el expediente de la Tota Santillán vuelve a estar en el centro de la escena mediática y judicial, con un interrogante que todavía no tiene respuesta: ¿se mató o lo mataron?

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marcos Camino, antes del primer show de Los Palmeras sin Rubén “Cacho” Deicas: No está en condiciones mentales

Marcos Camino, antes del primer show de Los Palmeras sin Rubén “Cacho” Deicas: "No está en condiciones mentales"

Pedro Rosemblat fulminó a Roberto Piazza por hablar de Lali

Pedro Rosemblat fulminó a Roberto Piazza por hablar de Lali

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
4

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Lisandro Catalán: Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta
6

Lisandro Catalán: "Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta"

Más Noticias
Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Comentarios