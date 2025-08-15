Giro inesperado: ¿qué pistas ocultaba el celular de la Tota Santillán y qué dudas surgen sobre su muerte?

A casi un año del fallecimiento de Daniel “La Tota” Santillán, la Justicia decidió reabrir la causa que en un principio había sido caratulada como suicidio. La medida se tomó tras la aparición de nuevos elementos y presuntas irregularidades que ponen en duda la versión oficial sobre lo ocurrido en septiembre de 2024.
El periodista Juan Etchegoyen informó en Mitre Live que la decisión judicial fue confirmada tanto por fuentes del expediente como por el abogado de los hijos del conductor, Juan Pablo Merlo. “Se reabrió la investigación sobre el fallecimiento del conductor”, señaló, destacando que el caso podría dar un giro radical.
La clave: un WhatsApp activo después de su muerte
Uno de los indicios que motivaron la reapertura del expediente está vinculado al celular de Santillán. Según Etchegoyen, se detectó que el conductor fue eliminado de grupos de WhatsApp meses después de su fallecimiento, lo que para la familia resulta sumamente sospechoso.
“Todo esto sucede después de la manipulación que hubo del teléfono de la Tota, donde salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto”, precisó el periodista.
Este hallazgo reaviva las dudas sobre si la muerte de Santillán fue realmente un suicidio o si hubo intervención de terceros.
Una puerta abierta y más interrogantes
Otro dato que se incorporará a la investigación es que, el día de su muerte, la puerta trasera de su vivienda estaba abierta. La Justicia busca determinar si alguien ingresó al domicilio en ese momento, lo que podría cambiar el rumbo del caso.
El impacto de estas revelaciones golpeó de lleno a la familia del animador. Sus hijos, Daniela y Coco, junto a su hermano Horacio, recibieron con conmoción la noticia de que la causa volverá a ser investigada.
Con estas nuevas pruebas, el expediente de la Tota Santillán vuelve a estar en el centro de la escena mediática y judicial, con un interrogante que todavía no tiene respuesta: ¿se mató o lo mataron?