Novedades sobre Jaume Anglada tras su operación: deberá volver a pasar por quirófano

Jaume Anglada, de 52 años, permanece estable dentro de la gravedad después de haber sido operado este miércoles 13 de agosto de la cadera. Según informó el diario Última Hora, durante la intervención se le colocaron placas en la pelvis y se reemplazó la cabeza del fémur.
El cantautor fue ingresado con politraumatismo craneoencefálico y varias lesiones internas, tras ser atropellado por un joven que conducía bajo los efectos del alcohol.
Próximas operaciones para Jaume Anglada
El proceso de recuperación de Anglada no ha terminado. En los próximos días, el artista será operado de la mandíbula y la muñeca, cirugías previstas como parte del plan médico. Se espera un nuevo parte oficial este viernes 15 de agosto.
El apoyo de su familia y del rey Felipe VI
La familia de Jaume —su esposa Pilar Aguiló y sus dos hijos adolescentes— permanece a su lado en la UCI, junto con sus hermanos y amigos cercanos. El rey Felipe VI, con quien el cantante mantiene una amistad de más de dos décadas, se interesa por su estado “casi a diario”.
Julián Aguirre, amigo íntimo de Anglada, declaró en el programa Y ahora Sonsoles que el músico está “despertando poco a poco” y que su recuperación llevará tiempo:
“A veces no contesta de la manera acertada, pero confiamos en que saldrá adelante”.
Un referente en la música balear
Jaume Anglada es una figura muy querida en las Islas Baleares por su trayectoria como cantautor, actor y presentador. Días antes del accidente, ofreció un concierto en Mallorca al que asistió el rey Felipe VI.