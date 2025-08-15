 Novedades sobre Jaume Anglada tras su operación: deberá volver a pasar por quirófano
Secciones
España

Novedades sobre Jaume Anglada tras su operación: deberá volver a pasar por quirófano

El cantante mallorquín y amigo íntimo del rey Felipe VI continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases tras el grave accidente que sufrió el pasado 7 de agosto en Mallorca.

Hace 3 Hs

Jaume Anglada, de 52 años, permanece estable dentro de la gravedad después de haber sido operado este miércoles 13 de agosto de la cadera. Según informó el diario Última Hora, durante la intervención se le colocaron placas en la pelvis y se reemplazó la cabeza del fémur.

El cantautor fue ingresado con politraumatismo craneoencefálico y varias lesiones internas, tras ser atropellado por un joven que conducía bajo los efectos del alcohol.

Próximas operaciones para Jaume Anglada

El proceso de recuperación de Anglada no ha terminado. En los próximos días, el artista será operado de la mandíbula y la muñeca, cirugías previstas como parte del plan médico. Se espera un nuevo parte oficial este viernes 15 de agosto.

El apoyo de su familia y del rey Felipe VI

La familia de Jaume —su esposa Pilar Aguiló y sus dos hijos adolescentes— permanece a su lado en la UCI, junto con sus hermanos y amigos cercanos. El rey Felipe VI, con quien el cantante mantiene una amistad de más de dos décadas, se interesa por su estado “casi a diario”.

Julián Aguirre, amigo íntimo de Anglada, declaró en el programa Y ahora Sonsoles que el músico está “despertando poco a poco” y que su recuperación llevará tiempo:

“A veces no contesta de la manera acertada, pero confiamos en que saldrá adelante”.

Un referente en la música balear

Jaume Anglada es una figura muy querida en las Islas Baleares por su trayectoria como cantautor, actor y presentador. Días antes del accidente, ofreció un concierto en Mallorca al que asistió el rey Felipe VI.

Temas Mallorca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido
1

Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia
2

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

Burros bomberos, la estrategia secreta frente a los incendios en España
3

Burros bomberos, la estrategia secreta frente a los incendios en España

La lujosa mansión griega donde estarían veraneando los reyes: puerto privado, vistas al Egeo y un pasado polémico
4

La lujosa mansión griega donde estarían veraneando los reyes: puerto privado, vistas al Egeo y un pasado polémico

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España
5

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá
6

Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá

Más Noticias
Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

La segunda temporada de Miércoles triunfa en Netflix y logra cifras históricas

La segunda temporada de "Miércoles" triunfa en Netflix y logra cifras históricas

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá

Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá

Comentarios