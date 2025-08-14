 Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido
Secciones
España

Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

Su esposa, Pilar Aguiló, no se ha separado de su lado desde el accidente, mientras familiares y amigos piden respeto y discreción.

Jaime Anglada permanece ingresado tras haber sufrido un accidente mientras circulaba en su motocicleta en Mallorca y un amigo suyo ha querido revelar la última hora del cantante
Hace 1 Hs

El cantante mallorquín Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, continúa hospitalizado en estado grave tras el brutal accidente que sufrió el pasado 8 de junio, cuando fue arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Este miércoles 13 de agosto, el artista fue intervenido quirúrgicamente de la cadera en el Hospital de Son Espases (Mallorca). Según informó el diario Última Hora, los médicos le colocaron placas en la pelvis y recolocaron la cabeza del fémur. La operación fue favorable, pero su recuperación será larga y requerirá nuevas cirugías en la misma zona y en la mandíbula.

Estado de salud: grave pero estable

Fuentes médicas han confirmado que Anglada permanece en la UCI en coma inducido y presenta fracturas en la cadera, mandíbula y costillas, además de la extirpación del bazo, lo que complica su evolución. El ingreso se prevé prolongado.

Su esposa, Pilar Aguiló, no se ha separado de su lado desde el accidente, mientras familiares y amigos piden respeto y discreción. Entre quienes siguen de cerca su estado se encuentran los reyes Felipe VI y Letizia, quienes han contactado con su familia y planean visitarlo cuando su salud lo permita.

Apoyo de amigos y de la Casa Real

El periodista Julián Aguirre explicó en Y ahora Sonsoles (Antena 3) que los médicos están despertando poco a poco a Anglada, haciéndole preguntas básicas para evaluar su respuesta neurológica, aunque por ahora “no siempre contesta de forma acertada”.

El monarca y la reina, que recientemente coincidieron con el cantante en las regatas de Mallorca, han mostrado su preocupación y apoyo constante.

El accidente y el conductor detenido

El responsable del atropello es un joven de 20 años que conducía bajo los efectos del alcohol y realizó una maniobra prohibida. Fue detenido poco después gracias a que varios testigos anotaron su matrícula.

Actualmente se encuentra en prisión provisional y está imputado por tres delitos: conducción bajo los efectos del alcohol, abandono del lugar del accidente y lesiones imprudentes. Su abogado aseguró que está “muy arrepentido” y “abatido”.

Temas EspañaMallorca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido
1

Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma
2

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?
3

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España
4

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia
5

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

Incendios en España 2025: el Gobierno recibe aviones cisterna de Francia para apoyar la extinción
6

Incendios en España 2025: el Gobierno recibe aviones cisterna de Francia para apoyar la extinción

Más Noticias
Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

Incendios en España 2025: el Gobierno recibe aviones cisterna de Francia para apoyar la extinción

Incendios en España 2025: el Gobierno recibe aviones cisterna de Francia para apoyar la extinción

Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá

Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

La segunda temporada de Miércoles triunfa en Netflix y logra cifras históricas

La segunda temporada de "Miércoles" triunfa en Netflix y logra cifras históricas

Comentarios