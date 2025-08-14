Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

Este miércoles 13 de agosto, el artista fue intervenido quirúrgicamente de la cadera en el Hospital de Son Espases (Mallorca). Según informó el diario Última Hora, los médicos le colocaron placas en la pelvis y recolocaron la cabeza del fémur. La operación fue favorable, pero su recuperación será larga y requerirá nuevas cirugías en la misma zona y en la mandíbula.