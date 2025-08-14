Clausuran un frigorífico en Alderetes por incumplir normas del Código Alimentario

La Dirección de Ganadería, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, clausuró el frigorífico “La Barraca” en la localidad de Alderetes, tras constatar que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente y presentaba incumplimientos de las medidas higiénico-sanitarias previstas en el Código Alimentario Argentino (CAA).
Desde el área, a cargo de la doctora Roxana Ortiz Mena, se informó que la clausura se realizó “por inconsistencias en los papeles para la habilitación” y por no cumplir con las normas de higiene y seguridad exigidas para la manipulación y procesamiento de productos de origen animal. La medida tiene como objetivo principal proteger la salud pública y garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan a la población.
Asimismo, se indicó que se está analizando “toda la documentación de la mercadería recibida por el establecimiento para poder tener una trazabilidad completa del ingreso y egreso de los productos”, lo que permitirá controlar posibles riesgos asociados a los alimentos procesados en el frigorífico.
El Código Alimentario Argentino establece los requisitos obligatorios de higiene, seguridad y calidad que deben cumplir los alimentos, asegurando la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, promoviendo la transparencia en las transacciones comerciales y constituyendo la base del Sistema Nacional de Control de Alimentos en todo el país.
Con esta acción, las autoridades buscan reforzar la vigilancia sobre los establecimientos que procesan productos de origen animal y garantizar que todos los alimentos comercializados cumplan con las normas establecidas, protegiendo así a los consumidores.