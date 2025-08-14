Clausuran un frigorífico en Alderetes por incumplir normas del Código Alimentario

Desde el área, a cargo de la doctora Roxana Ortiz Mena, se informó que la clausura se realizó “por inconsistencias en los papeles para la habilitación” y por no cumplir con las normas de higiene y seguridad exigidas para la manipulación y procesamiento de productos de origen animal. La medida tiene como objetivo principal proteger la salud pública y garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan a la población.