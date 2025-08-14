Caos en Quilmes: el DT renunció, volvió a entrenar y terminó echado por votación de los jugadores

Lo que ocurrió esta mañana en Quilmes difícilmente tenga precedentes en el fútbol argentino. Después de presentar su renuncia y dejar el cargo tras apenas siete partidos, Aldo Pedro Duscher apareció en el predio del club como si nada hubiera pasado, dispuesto a dirigir la práctica del primer equipo. Para ese momento, el entrenamiento ya estaba en marcha bajo las órdenes de una dupla técnica interina, pero el exentrenador de la Sub 20 de Paraguay pidió la ropa del club a los utileros y se preparó para trabajar.