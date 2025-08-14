Caos en Quilmes: el DT renunció, volvió a entrenar y terminó echado por votación de los jugadores

Lo que ocurrió esta mañana en Quilmes difícilmente tenga precedentes en el fútbol argentino. Después de presentar su renuncia y dejar el cargo tras apenas siete partidos, Aldo Pedro Duscher apareció en el predio del club como si nada hubiera pasado, dispuesto a dirigir la práctica del primer equipo. Para ese momento, el entrenamiento ya estaba en marcha bajo las órdenes de una dupla técnica interina, pero el exentrenador de la Sub 20 de Paraguay pidió la ropa del club a los utileros y se preparó para trabajar.
La escena tomó un giro aún más inesperado cuando alguien avisó a Mateo Magadán, presidente del club, que el entrenador había regresado al campo de juego. El dirigente se presentó de inmediato y, al encontrarse con el técnico, se produjo un tenso cruce que estuvo al borde de terminar a los golpes, aunque intervino el resto del personal para separarlos.
En medio de la discusión, Duscher aseguró que contaba con el apoyo de sus futbolistas y que estaba dispuesto a seguir en el cargo. El presidente lo negó y, para zanjar la situación, se tomó una decisión tan curiosa como polémica: someter su continuidad a votación del plantel.
Los jugadores pasaron de a dos y dejaron por escrito su postura en un papel. El resultado fue contundente: hubo más votos en contra que a favor. De esta manera, se confirmó que el ciclo del entrenador había llegado a su fin, cerrando una secuencia de horas que quedará en la historia por lo inusual y caótica.