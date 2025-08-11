Rosalía revela cuál es su truco para desconectar del móvil

En un mundo donde la mayoría de las personas vive pegada a una pantalla, ya sea el ordenador o el móvil, la dependencia tecnológica se ha convertido en un problema habitual. La sobreexposición a las redes sociales y aplicaciones hace que desconectar sea cada vez más difícil. Sin embargo, la artista Rosalía ha encontrado un curioso aliado para combatir esta adicción: una caja con temporizador que bloquea el uso del teléfono durante el tiempo que ella programe.