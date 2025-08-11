Rosalía revela cuál es su truco para desconectar del móvil

En un mundo donde la mayoría de las personas vive pegada a una pantalla, ya sea el ordenador o el móvil, la dependencia tecnológica se ha convertido en un problema habitual. La sobreexposición a las redes sociales y aplicaciones hace que desconectar sea cada vez más difícil. Sin embargo, la artista Rosalía ha encontrado un curioso aliado para combatir esta adicción: una caja con temporizador que bloquea el uso del teléfono durante el tiempo que ella programe.
En una reciente entrevista para Paper Magazine, Rosalía confesó que no es capaz de desconectar del móvil de forma natural y por eso recurre a este gadget que "no se abre hasta que se acaba el tiempo". La cantante subraya la importancia de saber cuándo parar con la tecnología y las redes sociales para preservar la salud mental y aumentar la productividad.
¿Cómo funciona la caja con temporizador de Rosalía?
El funcionamiento es sencillo pero efectivo: introduce su smartphone dentro de la caja, la cierra y activa un temporizador. Durante ese período, no puede acceder al móvil, lo que le permite enfocarse en crear música y otras tareas sin distracciones.
Este tipo de dispositivos, similares al que utiliza Rosalía, están disponibles en plataformas como Amazon y tienen características que los hacen muy prácticos: son compactos, ligeros, incluyen un hueco para responder llamadas de emergencia y cuentan con materiales resistentes para proteger el móvil de golpes y caídas.
Por ejemplo, el modelo iDiskk destaca por estar fabricado en materiales ABS de alta calidad, es compatible con la mayoría de móviles iOS y Android, y ofrece una estructura metálica duradera que asegura protección industrial. Además, incorpora un agujero de emergencia para responder llamadas, combinando funcionalidad y seguridad.
Beneficios de usar una caja con temporizador
Este gadget no solo ayuda a reducir la dependencia del móvil, sino que también aumenta la concentración y la productividad, dos aspectos clave para profesionales creativos como Rosalía. La tendencia del détox digital cobra fuerza en la era actual y herramientas como estas se posicionan como soluciones prácticas para quienes buscan un equilibrio saludable con la tecnología.