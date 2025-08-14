 Este es el tesoro oculto de Asturias con la mejor fabada de 2025 y paisajes de ensueño
España

Este es el tesoro oculto de Asturias con la mejor fabada de 2025 y paisajes de ensueño

Un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes combina naturaleza, historia y gastronomía de primer nivel, con rutas únicas entre montañas y un plato premiado como la mejor fabada del mundo.

Asturias es un destino que lo tiene todo: playas salvajes, acantilados de vértigo, montañas imponentes y pueblos que parecen sacados de una postal. Entre ellos se encuentra un rincón poco conocido que enamora a todo aquel que lo visita: Aller, una localidad de la Montaña Central asturiana con menos de 2.000 habitantes que ofrece paisajes de ensueño y una gastronomía de primer nivel.

Según Turismo de Asturias, en Aller es posible “perderse por los senderos de la Historia, encontrar vestigios del antiguo reino de Asturias envueltos en leyendas, disfrutar de lugares donde la naturaleza y toda su fuerza te llenan el espíritu, contemplar panorámicas de ensueño o conocer un patrimonio cultural único”.

Naturaleza, historia y aventura

Enclavado entre montañas, Aller es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus rutas de senderismo y bicicleta permiten descubrir parajes únicos, y en los meses de invierno incluso se puede disfrutar del esquí.

Uno de los planes imprescindibles es recorrer La Carisa, una de las vías romanas más notables de la península Ibérica, que atraviesa los altos cordales de Aller y Lena. Su nombre proviene de Publio Carisio, legado de Octavio Augusto en Lusitania, y caminar por ella es como viajar siglos atrás en el tiempo.

Además, muy cerca se encuentran localidades pintorescas como Felechosa y Soto de Aller, miradores espectaculares como Coto Bello y joyas naturales como la cascada de Xurbeo.

La mejor fabada del mundo en 2025

Aller no solo conquista por su entorno, sino también por su cocina. En Collanzo, una de sus parroquias, el restaurante Casa Morán se ha alzado este año con el premio a La Mejor Fabada del Mundo, un reconocimiento que confirma la excelencia gastronómica del municipio.

Y si queda espacio para el postre, hay que probar el panchón, uno de los dulces más característicos de la zona, elaborado con pan de escanda, mantequilla y azúcar o miel.

Aller es, en definitiva, un destino que combina paisajes idílicos, historia milenaria y sabores auténticos, convirtiéndose en una escapada perfecta para quienes buscan conocer la Asturias más genuina.

