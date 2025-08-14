Este es el tesoro oculto de Asturias con la mejor fabada de 2025 y paisajes de ensueño

Asturias es un destino que lo tiene todo: playas salvajes, acantilados de vértigo, montañas imponentes y pueblos que parecen sacados de una postal. Entre ellos se encuentra un rincón poco conocido que enamora a todo aquel que lo visita: Aller, una localidad de la Montaña Central asturiana con menos de 2.000 habitantes que ofrece paisajes de ensueño y una gastronomía de primer nivel.