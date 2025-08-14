La playa de Tarragona donde aparcar gratis este verano y disfrutar del mar sin gastar

En pleno verano, las altas temperaturas en Cataluña empujan a miles de vecinos y turistas a buscar alivio junto al mar. Tarragona, con algunas de las playas más atractivas del país y una vibrante vida urbana, se convierte en uno de los destinos favoritos para quienes desean combinar ocio, gastronomía y descanso frente a la costa mediterránea.
Sin embargo, uno de los grandes retos para disfrutar de un día de playa en esta ciudad es encontrar un lugar donde aparcara sin pagar, sobre todo en julio y agosto. La mayoría de visitantes opta por ir en coche para poder transportar cómodamente sombrillas, neveras, toallas y otros accesorios, pero los estacionamientos gratuitos cerca del mar son escasos.
Platja de la Savinosa: mar y parking gratis
Entre las opciones más recomendables destaca la Platja de la Savinosa, una playa de fácil acceso y con encanto que, además, ofrece la posibilidad de aparcamiento gratuito a pocos metros de la arena.
Este parking está ubicado en Carrer Manuel Albiac i Tutusaus, a tan solo unos minutos caminando de uno de los extremos de la playa. Su proximidad permite llegar al arenal sin largas caminatas y sin la preocupación de una posible multa.
A pesar de que el espacio es amplio y puede albergar numerosos vehículos, en temporada alta suele llenarse con rapidez. Por ello, se aconseja llegar en las primeras horas de la mañana para asegurarse una plaza.
Un plan perfecto para combatir el calor
La Savinosa no solo ofrece la comodidad de aparcar gratis, sino que permite disfrutar de un entorno natural y tranquilo en plena ciudad. Ideal para familias, grupos de amigos o parejas que quieran pasar un día de playa sin sumar el coste del estacionamiento a su presupuesto.
Con este tipo de opciones, Tarragona se consolida como un destino de verano que combina sol, mar y accesibilidad, incluso en los meses más concurridos.