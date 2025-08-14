Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Este jueves 14 de agosto, el puente festivo en España estará marcado por un contraste meteorológico: calor extremo en gran parte del país y tormentas intensas en zonas del noreste.
Las altas presiones en el norte peninsular generarán un flujo del nordeste que dejará lluvias débiles y nieblas matinales en el Cantábrico y Galicia, pero el calor dominará la jornada. Las máximas alcanzarán los 40°C en los valles del Guadiana y Guadalquivir, y se superarán los 35°C en la mitad sur de la península, depresiones del noreste, Baleares y Canarias.
Las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas superiores a 25°C en el Mediterráneo, Canarias y zonas del suroeste atlántico. En el archipiélago canario, además, la situación se agravará por la presencia de calima.
Tormentas y fenómenos adversos
Por la tarde, la inestabilidad desencadenará tormentas localmente fuertes en el Pirineo, sistema Ibérico y noreste, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy intensas capaces de causar daños puntuales. Estas precipitaciones se extenderán de forma dispersa al interior de Cataluña y Aragón, mientras que Baleares registrará solo nubes altas y el norte de Canarias se mantendrá nuboso sin lluvias significativas.
Contexto de récord climático global
Este episodio se produce en un verano marcado por récords climáticos a nivel mundial, impulsados por las 422,8 ppm de CO₂ atmosférico, que intensifican la persistencia de los anticiclones. Mientras España enfrenta su segunda ola de calor del verano, Phoenix (EE UU) roza los 45°C y Sonora (México) lidia con inundaciones provocadas por el ciclón Ivo, un reflejo de los patrones extremos sincronizados en el hemisferio occidental.
Vientos y alertas
Los vientos también complicarán la situación: soplarán alisios moderados con rachas fuertes en Canarias, levante intenso en el Estrecho y componente norte en Galicia y el Cantábrico.
Un total de 14 comunidades autónomas mantienen alertas activas. Andalucía, Cataluña, Galicia y Extremadura están en riesgo naranja (alto) por calor, mientras Aragón y Cataluña suman avisos por tormentas.
Las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 18:00 horas, especialmente en áreas de riesgo térmico como Córdoba, donde el índice UV alcanzará niveles críticos.