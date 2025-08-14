Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Las altas presiones en el norte peninsular generarán un flujo del nordeste que dejará lluvias débiles y nieblas matinales en el Cantábrico y Galicia, pero el calor dominará la jornada. Las máximas alcanzarán los 40°C en los valles del Guadiana y Guadalquivir, y se superarán los 35°C en la mitad sur de la península, depresiones del noreste, Baleares y Canarias.