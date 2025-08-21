Secciones
Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

Un grupo de padres de una escuela de Buenos Aires diseñó Méntia, una plataforma que refuerza el rol docente y protege la privacidad de los alumnos.

PARA EL APRENDIZAJE. Lo que empezó como una solución para una escuela porteña se convirtió en una startup con proyección regional. / WWW.MENTIA.AR/ PARA EL APRENDIZAJE. Lo que empezó como una solución para una escuela porteña se convirtió en una startup con proyección regional. / WWW.MENTIA.AR/
Hace 50 Min

En una reunión de inicio de clases, un grupo de padres escuchó una preocupación repetida: la inteligencia artificial (IA) estaba entrando a las aulas, pero sin adaptarse a la realidad escolar. Herramientas abiertas como ChatGPT ofrecían respuestas rápidas, pero sin filtrar contenido, sin respetar currículas y con el riesgo de desplazar de manera negativa el rol del docente.

La inquietud se transformó en idea y la idea, en una startup: Méntia, una plataforma de IA hecha en la Argentina para colegios de todo el continente. El enlace directo para conocerla y solicitar una demo es www.mentia.ar

“En solo dos meses diseñamos la primera versión, la probamos con docentes y directivos, y sumamos mejoras en usabilidad”, contó Paula Santángelo, cofundadora, al medio IProUp.

DESDE BUENOS AIRES. Un grupo de padres diseñó una plataforma que refuerza el rol docente, protege la privacidad de los alumnos y ya se expande a otros países. / IPROUP DESDE BUENOS AIRES. Un grupo de padres diseñó una plataforma que refuerza el rol docente, protege la privacidad de los alumnos y ya se expande a otros países. / IPROUP

Qué hace Méntia

Méntia ofrece un chat inteligente que adapta sus respuestas al grado y al estilo de aprendizaje de cada alumno, y permite a los docentes crear actividades en segundos. Además, los directivos acceden a métricas en tiempo real y alertas por contenido sensible. Todo ocurre en un entorno seguro que respeta la privacidad de los usuarios menores de edad.

El equipo entrena cada IA con reuniones en profundidad junto a la institución: revisan misión, valores, programas y metodología. “Queremos que cada respuesta respete la forma única de enseñar de cada colegio”, explica Santángelo.

Tucumán entre los próximos destinos

Hoy más de 180 estudiantes y docentes de Buenos Aires ya usan la plataforma como early adopters. La meta es ambiciosa: crecer 50% en usuarios activos antes de fin de año; llegar a escuelas de Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, y dar el salto a Chile, Uruguay, México y Perú.

“Empezamos como un recurso para la escuela de nuestros hijos. Ahora queremos llegar a miles de chicos en toda la región”, resumió Paula. Méntia nació para que la tecnología en el aula sea aliada y no un reemplazo. Y su expansión recién empieza.

Temas Buenos AiresArgentinaJóvenes
