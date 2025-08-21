Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

En una reunión de inicio de clases, un grupo de padres escuchó una preocupación repetida: la inteligencia artificial (IA) estaba entrando a las aulas, pero sin adaptarse a la realidad escolar. Herramientas abiertas como ChatGPT ofrecían respuestas rápidas, pero sin filtrar contenido, sin respetar currículas y con el riesgo de desplazar de manera negativa el rol del docente.