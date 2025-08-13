Incendios en España hoy: dos muertos, varios heridos graves y miles de evacuados en la peor ola de fuego del verano

España arde. La peor ola de incendios forestales de este verano mantiene en vilo a varias comunidades autónomas, con focos activos en Ourense, León, Zamora, Palencia, Toledo, Cáceres y Asturias. La combinación de olas de calor extremas, sequedad del terreno y fuertes rachas de viento ha disparado el riesgo y dificultado las labores de extinción. En las últimas 24 horas, se han registrado dos víctimas mortales, más de una veintena de heridos —al menos dos de ellos en estado grave— y más de 5.000 evacuados.
Dos fallecidos y decenas de heridos
En Tres Cantos (Madrid), falleció un trabajador de una hípica, de 50 años, con quemaduras en el 98% del cuerpo, tras intentar rescatar a más de veinte caballos que murieron calcinados.
En Zamora, un voluntario del operativo de extinción perdió la vida cuando fue atrapado por las llamas. Otro compañero resultó herido grave.
Comunidades más afectadas
Galicia
Ourense registra 12 focos activos. El humo mantiene miles de vecinos confinados.
En Manzaneda, un campamento infantil fue confinado por precaución.
En Dozón (Pontevedra), un incendio ha obligado a cortar carreteras y evacuar vehículos atrapados en la A-52.
Castilla y León
En El Bierzo (León), el incendio de Las Médulas sigue sin estar controlado.
El fuego de Molezuelas ha provocado la evacuación de 4.345 personas en 23 pueblos.
Extremadura y Castilla-La Mancha
En Jarilla (Cáceres), 258 evacuados permanecen en la Ciudad Deportiva de Plasencia y otros 16 en el Seminario local.
En Navalmoralejo (Toledo), las llamas han arrasado más de 3.000 hectáreas y obligado al desalojo de 120 personas.
Asturias
Diez incendios permanecen activos, con especial preocupación en Cangas del Narcea. El Gobierno regional ha solicitado ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Causas de incendios más destructivos
Especialistas explican que una primavera muy lluviosa, seguida de un verano extremadamente seco y caluroso, genera vegetación abundante y altamente inflamable. La falta de aprovechamiento forestal y la acumulación de material combustible en el campo agravan la propagación de los incendios.
Balance provisional
Víctimas mortales: 2
Heridos graves: al menos 2
Evacuados: más de 5.000
Hectáreas quemadas en agosto: más de 25.000
Las autoridades piden prudencia máxima, evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas afectadas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.