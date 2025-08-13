Incendios en España hoy: dos muertos, varios heridos graves y miles de evacuados en la peor ola de fuego del verano

España arde. La peor ola de incendios forestales de este verano mantiene en vilo a varias comunidades autónomas, con focos activos en Ourense, León, Zamora, Palencia, Toledo, Cáceres y Asturias. La combinación de olas de calor extremas, sequedad del terreno y fuertes rachas de viento ha disparado el riesgo y dificultado las labores de extinción. En las últimas 24 horas, se han registrado dos víctimas mortales, más de una veintena de heridos —al menos dos de ellos en estado grave— y más de 5.000 evacuados.