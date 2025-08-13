 Incendios en España hoy: dos muertos, varios heridos graves y miles de evacuados en la peor ola de fuego del verano
Secciones
España

Incendios en España hoy: dos muertos, varios heridos graves y miles de evacuados en la peor ola de fuego del verano

La combinación de olas de calor extremas, sequedad del terreno y fuertes rachas de viento ha disparado el riesgo y dificultado las labores de extinción.

FOTO AFP
Hace 2 Hs

España arde. La peor ola de incendios forestales de este verano mantiene en vilo a varias comunidades autónomas, con focos activos en Ourense, León, Zamora, Palencia, Toledo, Cáceres y Asturias. La combinación de olas de calor extremas, sequedad del terreno y fuertes rachas de viento ha disparado el riesgo y dificultado las labores de extinción. En las últimas 24 horas, se han registrado dos víctimas mortales, más de una veintena de heridos —al menos dos de ellos en estado grave— y más de 5.000 evacuados.

Dos fallecidos y decenas de heridos

En Tres Cantos (Madrid), falleció un trabajador de una hípica, de 50 años, con quemaduras en el 98% del cuerpo, tras intentar rescatar a más de veinte caballos que murieron calcinados.

En Zamora, un voluntario del operativo de extinción perdió la vida cuando fue atrapado por las llamas. Otro compañero resultó herido grave.

Comunidades más afectadas

Galicia

Ourense registra 12 focos activos. El humo mantiene miles de vecinos confinados.

En Manzaneda, un campamento infantil fue confinado por precaución.

En Dozón (Pontevedra), un incendio ha obligado a cortar carreteras y evacuar vehículos atrapados en la A-52.

Castilla y León

En El Bierzo (León), el incendio de Las Médulas sigue sin estar controlado.

El fuego de Molezuelas ha provocado la evacuación de 4.345 personas en 23 pueblos.

Extremadura y Castilla-La Mancha

En Jarilla (Cáceres), 258 evacuados permanecen en la Ciudad Deportiva de Plasencia y otros 16 en el Seminario local.

En Navalmoralejo (Toledo), las llamas han arrasado más de 3.000 hectáreas y obligado al desalojo de 120 personas.

Asturias

Diez incendios permanecen activos, con especial preocupación en Cangas del Narcea. El Gobierno regional ha solicitado ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Causas de incendios más destructivos

Especialistas explican que una primavera muy lluviosa, seguida de un verano extremadamente seco y caluroso, genera vegetación abundante y altamente inflamable. La falta de aprovechamiento forestal y la acumulación de material combustible en el campo agravan la propagación de los incendios.

Balance provisional

Víctimas mortales: 2

Heridos graves: al menos 2

Evacuados: más de 5.000

Hectáreas quemadas en agosto: más de 25.000

Las autoridades piden prudencia máxima, evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas afectadas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.



Temas EspañaMadridGaliciaOurense
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”
1

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”
2

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor
3

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

La ola de calor en España se prolonga hasta el lunes con tormentas secas y temperaturas que superan los 40º
4

La ola de calor en España se prolonga hasta el lunes con tormentas secas y temperaturas que superan los 40º

5

Netflix: ocho capítulos para vivir una experiencia emocional única con esta miniserie española

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos
6

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Más Noticias
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”

Comentarios