Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
Durísima crítica de un juez a las investigaciones policiales y del Ministerio Público
El magistrado denegó un allanamiento por un robo en Monteros y reprobó la utilización de razzias.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
DERECHO. El magistrado magistrado sostuvo que no existían elementos de prueba objetivos que justificaran vulnerar la inviolabilidad del domicilio del acusado. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por
Juan Manuel Montero
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Monteros
Centro Judicial Monteros
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
Más Noticias
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"
Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?
Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
Accidente en Los Ralos: un herido tras un choque entre una rastra cañera y un auto
Cuatro hombres fueron condenados por cazar un yaguareté en Formosa
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más