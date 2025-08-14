Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá

En lo deportivo, Nadal vivió el pasado 25 de mayo un momento histórico al despedirse de las pistas en la Philippe Chatrier de París, escenario de sus 14 títulos de Roland Garros. Durante el homenaje, dedicó emotivas palabras a Mery: “Eres mi mejor compañera de vida. No nos podíamos imaginar en 2005 que estaríamos aquí 20 años después siendo una familia. Este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu apoyo y a la felicidad que nos da nuestro hijo, todo ha sido menos complicado”.