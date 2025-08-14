Rafa Nadal invertirá U$S200 millones en cinco hoteles de lujo en Argentina junto a Meliá

Rafa Nadal atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida, tanto en el plano personal como profesional. Apenas cinco meses después de inaugurar un lujoso hotel en Punta Cana junto a Meliá Hotels International, el ex tenista ha anunciado que invertirá unos 200 millones de dólares (172 millones de euros) en la construcción de cinco hoteles de lujo en Argentina bajo su marca ZEL.
La noticia la adelantó el secretario de Turismo de Argentina, Daniel Scioli, quien inicialmente habló de siete hoteles, cifra que fue corregida por la cadena hotelera española, confirmando que serán cinco y que las obras comenzarán en 2026.
El destino de los nuevos complejos
Según ha informado Meliá Hotels International, los hoteles estarán repartidos en Ushuaia, Buenos Aires, Salta y Mendoza. Esta expansión se enmarca en un momento de renovación del turismo argentino, impulsado bajo la presidencia de Javier Milei.
ZEL, la marca creada por Nadal y Meliá, debutó en Mallorca en 2023 y ese mismo año abrió un segundo establecimiento en Tossa de Mar, en la Costa Brava. En marzo de 2025, llegó al Caribe con un resort en Punta Cana que cuenta con 190 suites distribuidas entre jardines tropicales, piscinas y senderos rodeados de vegetación autóctona. Su diseño se basa en el concepto outdoor living, con materiales naturales, colores claros y espacios abiertos que fomentan la conexión con el entorno.
Filosofía ZEL: Mediterráneo en clave internacional
La esencia de ZEL busca trasladar el estilo de vida mediterráneo a cualquier parte del mundo, promoviendo el contacto con la naturaleza, la actividad física y la conexión personal. Con su desembarco en Argentina, Nadal amplía su apuesta por el turismo de lujo internacional.
Un cambio de etapa para Nadal
En el plano personal, el manacorí y su esposa Mery (Xisca) Perelló acaban de dar la bienvenida a su segundo hijo, Miquel, que se suma a su primogénito Rafael, a punto de cumplir tres años.
En lo deportivo, Nadal vivió el pasado 25 de mayo un momento histórico al despedirse de las pistas en la Philippe Chatrier de París, escenario de sus 14 títulos de Roland Garros. Durante el homenaje, dedicó emotivas palabras a Mery: “Eres mi mejor compañera de vida. No nos podíamos imaginar en 2005 que estaríamos aquí 20 años después siendo una familia. Este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu apoyo y a la felicidad que nos da nuestro hijo, todo ha sido menos complicado”.
Con esta inversión, Rafa Nadal confirma que su carrera tras el tenis estará marcada por la expansión internacional de sus negocios y por proyectos que combinan lujo, sostenibilidad y proyección global.