Jaume Anglada, cantante y amigo íntimo del rey Felipe VI, en estado crítico tras un grave accidente en Palma de Mallorca

El cantante mallorquín Jaume Anglada, de 52 años y uno de los amigos más cercanos del rey Felipe VI, se encuentra en estado crítico después de sufrir un grave accidente de tráfico la pasada madrugada en Palma de Mallorca.
Según fuentes sanitarias y policiales, Anglada conducía su motocicleta por la avenida Joan Miró, en la zona de Cala Mayor, cuando fue arrollado por un coche que circulaba en sentido contrario. El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, se dio a la fuga, pero fue detenido horas más tarde gracias a la colaboración ciudadana.
Lesiones de extrema gravedad y pronóstico reservado
El impacto provocó que el artista sufriera un polittraumatismo craneoencefálico de extrema gravedad. Los equipos de emergencia lo estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo de inmediato al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI con pronóstico reservado.
Las primeras investigaciones apuntan a que el coche implicado realizaba una maniobra ilegal en sentido contrario cuando embistió la motocicleta de Anglada. El cantante llevaba casco, pero de pequeñas dimensiones, lo que no evitó lesiones severas en la cabeza.
Felipe VI, informado del estado de su amigo
Fuentes cercanas a la familia han pedido prudencia y respeto mientras se esperan nuevos partes médicos. El rey Felipe VI, que recientemente abandonó Mallorca para iniciar sus vacaciones privadas junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya ha sido informado del accidente.
Hace solo unos días, el monarca asistió a un concierto de Jaume Anglada en el Club Náutico de Palma, coincidiendo con la Copa del Rey Mapfre de Vela, donde ambos compartieron momentos distendidos, evidenciando la amistad que mantienen desde hace décadas.
Quién es Jaume Anglada
Nacido en Palma de Mallorca en 1972, Jaume Anglada es una figura destacada de la música de autor en Baleares. Comenzó a tocar el saxofón a los ocho años y a componer con la guitarra a los trece. Su primer disco llegó en 1996 y, desde entonces, ha desarrollado una trayectoria de casi treinta años con varios álbumes, colaboraciones con artistas como Carolina Cerezuela y actuaciones en España y Europa.
Además de su faceta musical, ha trabajado como actor —participando en series como A las once en casa— y como presentador de televisión. Está casado con Pilar y es padre de dos hijos, Jaime y Julia.
Jaume Anglada es reconocido no solo por su carrera artística, sino también por su compromiso social y su vínculo con la cultura y la identidad balear.