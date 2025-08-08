Jaume Anglada, cantante y amigo íntimo del rey Felipe VI, en estado crítico tras un grave accidente en Palma de Mallorca

Quién es Jaume Anglada

Nacido en Palma de Mallorca en 1972, Jaume Anglada es una figura destacada de la música de autor en Baleares. Comenzó a tocar el saxofón a los ocho años y a componer con la guitarra a los trece. Su primer disco llegó en 1996 y, desde entonces, ha desarrollado una trayectoria de casi treinta años con varios álbumes, colaboraciones con artistas como Carolina Cerezuela y actuaciones en España y Europa.