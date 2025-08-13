Le arregla la camioneta a Leandro Díaz y el "Loco" le regaló su camiseta de Atlético Tucumán
Rodrigo Giménez vivió la previa del partido frente a Newell’s con emoción y cercanía única al equipo. Entre cánticos, banderas y recuerdos, combina su pasión de hincha con la amistad con los futbolistas del “Decano".
Temas SaltaCopa ArgentinaClub Atlético Newell´s Old BoysPartido JusticialistaLeandro DíazClub Atlético Tucumán
