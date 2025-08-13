Francisca García-Huidobro rompió el silencio tras ser nombrada en el Caso Monsalve: su descargo

La animadora agregó: “En general sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula, cosa que yo siempre derivo al equipo periodístico de Only Fama, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista, así que la verdad es que me acabo de enterar de aquello”.