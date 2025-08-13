Francisca García-Huidobro rompió el silencio tras ser nombrada en el Caso Monsalve: su descargo

Luego de que su nombre apareciera en la investigación del Caso Monsalve, Francisca García Huidobro rompió el silencio para aclarar que nunca fue contactada por la pareja de la víctima del exsubsecretario del Interior.
La situación se conoció este fin de semana, cuando se reveló que Fernando Silva Tagliabúe, ex pareja de la afectada, recibió del defensor público de Manuel Monsalve, Víctor Providel, el contacto de la animadora de Only Fama.
Según los antecedentes, la intención era que García Huidobro hiciera llegar al programa videos íntimos de la víctima, un procedimiento que habría sido gestionado junto a Maximiliano Sepúlveda.
Frente a estos hechos, la animadora publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde aseguró: “No recuerdo jamás haber recibido un llamado de nadie vinculado a este caso. Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió”.
Posteriormente, para zanjar cualquier duda, Fran García Huidobro compartió un video en el que reiteró que no había hablado del tema en el programa de farándula y que no mantenía relación alguna con la investigación.
“Me imagino que están sorprendidos, déjenme decirles que yo más”, expresó en el registro. “La Cuarta informa que alguien facilitó mi contacto para hablar con la ex pareja de la denunciante de Manuel Monsalve. Eso, que yo recuerde, no es cierto“.
La animadora agregó: “En general sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula, cosa que yo siempre derivo al equipo periodístico de Only Fama, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista, así que la verdad es que me acabo de enterar de aquello”.
Finalmente, concluyó: “En Only Fama jamás se habló del caso de Manuel Monsalve y yo lo único que sé de ese caso es el libro que me leí en (República) Dominicana.