Catalina Pulido arremetió contra Francisca García-Huidobro: “Destilas veneno y amargura”

La polémica se encendió en el mundo del espectáculo chileno luego de que Catalina Pulido rompiera el silencio y respondiera sin filtro a los dichos de Francisca García-Huidobro, quien la había mencionado con dureza en su podcast Di la verdad Rosa.
Todo comenzó cuando la animadora de Only Fama ironizó sobre las repercusiones del conflicto entre Francisca Merino e Ingrid Cruz, apuntando directamente a las implicancias mediáticas del enfrentamiento. "Agradecer porque Ingrid consiguió que una persona que juró y re juró no volver a la farándula esté sentada en Primer Plano todos los domingos. Eso es un milagro. Y ella está muy contenta", dijo, en clara alusión a Pancha Merino.
Sin embargo, sus comentarios no terminaron ahí. También se refirió a Pulido, con una fuerte carga irónica: “Y la súper amiga de ella, que nosotros no sabíamos que eran tan amigas, fue con ella al programa de Julito (…) Era una junta del psiquiátrico, de la parte de los enfermos con amnesia o con demencia senil. Me imagino que ese acto de caridad ha llegado a mucha gente”.
Ante estas declaraciones, Catalina Pulido decidió responderle frente a cámaras durante el programa Sígueme, emitido por TV+. Visiblemente molesta, fue contundente en su descargo:
“Quiero darle gracias a la Ingrid, porque nunca me habían pagado tan bien por hablar nada en Primer Plano. Yo acompañé a mi amiga (Francisca) porque ella estuvo conmigo cuando murió Sasha. Y tú, Francisca García-Huidobro, no fuiste capaz de mandarme una rosa, y eso que lo conociste de guagua”.
Pulido también recordó que ambas compartieron una buena relación durante sus trabajos en televisión: “Estuvimos tres meses juntas, y tú conociste perfectamente a mi hijo. Eso me parece bastante más grave que tener demencia senil o amnesia”.
En ese contexto, reveló cuál habría sido el motivo detrás del supuesto distanciamiento entre ambas: “Yo sé por qué me odias tanto. En 2012, yo iba a reemplazarte en Primer Plano porque tú habías renunciado, y Carlos Valencia me llamó. Cuando te enteraste, comenzó tu odio visceral hacia mí".
“Cuando uno tiene tanto resentimiento y es tan amargada, empieza a somatizar esa pena y te pasan cosas. Te recomiendo, con mucho amor, que te sanes, porque destilas veneno y amargura”, cerró.