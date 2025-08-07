¿Buscas empleo en España? Urgen conductores en Málaga y Barcelona con incorporación inmediata y sueldos de hasta 2.000 euros al mes

Si estás buscando empleo como conductor y quieres incorporarte de forma inmediata, esta oportunidad puede interesarte. La empresa Moove ha lanzado nuevas ofertas de trabajo para conductores en Málaga y Barcelona, con contrato a jornada completa y condiciones atractivas.
Los puestos a cubrir son para conductor profesional, con un contrato de 40 horas semanales, dos días libres a la semana y 22 días de vacaciones al año. Además, la empresa valora la posibilidad de crecer dentro de la compañía, lo que permite aspirar a promociones internas.
¿Cuánto se cobra como conductor en Moove?
La oferta de Moove destaca por un salario fijo mensual, al que se suman propinas e incentivos, lo que puede suponer hasta 2.000 euros al mes. Se trata de una cifra por encima de la media para este tipo de empleos, lo que convierte esta oportunidad en una de las más competitivas del mercado laboral actual.
Requisitos para el puesto
Para acceder a esta oferta de trabajo como conductor, Moove solicita los siguientes requisitos mínimos:
Permiso de conducir tipo B, con al menos 2 años de antigüedad.
Mínimo 2 puntos en el carné de conducir.
Permiso de trabajo en vigor (para personas extranjeras).
Se valorará experiencia previa como conductor VTC, chófer privado o repartidor.
No se requiere formación académica específica ni conocimientos de idiomas, aunque estos podrían ser un plus.
Cómo inscribirse a la oferta de conductor de Moove
Para postularte a estos empleos en Málaga o Barcelona, simplemente tienes que:
Entrar en la web oficial de Moove.
Ir al apartado ‘Careers’ o ‘Empleo’.
Buscar entre las vacantes abiertas el puesto de conductor en Málaga o Barcelona.
Seguir las instrucciones del formulario de solicitud.