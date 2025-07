Las cifras millonarias detrás de La Velada 5: esto ganó Ibai Llanos

La Velada del Año 5 no solo fue un hito de audiencia, sino también un fenómeno económico. Con más de 9 millones de espectadores, una recaudación millonaria y una puesta en escena digna de los mejores eventos internacionales, Ibai Llanos volvió a demostrar que no tiene techo. Y si los números siguen creciendo al ritmo actual, ya no hablamos solo del streamer más grande en español, sino de uno de los mayores productores de entretenimiento en el mundo.