Metro inaugura experiencia de “El Principito”: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

Esta iniciativa, fruto de la alianza entre Live UP y Metro de Santiago, busca democratizar el acceso a la cultura, transformando una estación clave en un punto de encuentro con esta obra universal. Además, como parte de la conmemoración de los 50 años del Metro, se ha programado el lanzamiento de tres tarjetas bip! coleccionables, inspiradas en el libro, que estarán disponibles en varias estaciones de la red.