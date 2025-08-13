 Metro inaugura experiencia de “El Principito”: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!
Metro inaugura experiencia de "El Principito": dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

La muestra -denominada “El Principito L´Experience" y apta para todo público- cuenta con ocho salas temáticas, zonas interactivas y escenografías relacionadas a la novela.

El Principito llega al Metro de Santiago
Hace 38 Min

El universo de "El Principito" se instala en el corazón de Santiago. Desde este sábado, la estación Baquedano del Metro se convierte en "El Principito L'Experience", un recorrido interactivo de ocho salas temáticas con escenografías y actividades que transportarán a los visitantes al mundo de Antoine de Saint-Exupéry. 

El Metro de Santiago lanzó una edición especial de tarjetas bip de El Principito: dónde conseguirlas

El Metro de Santiago lanzó una edición especial de tarjetas bip de El Principito: dónde conseguirlas

Esta iniciativa, fruto de la alianza entre Live UP y Metro de Santiago, busca democratizar el acceso a la cultura, transformando una estación clave en un punto de encuentro con esta obra universal. Además, como parte de la conmemoración de los 50 años del Metro, se ha programado el lanzamiento de tres tarjetas bip! coleccionables, inspiradas en el libro, que estarán disponibles en varias estaciones de la red.

"El Principito" llega al Metro de Santiago: dónde están las salas temáticas y tarjetas Bip!

Metro inaugura experiencia de “El Principito”

Sumado a esta experiencia y como parte de la celebración de los 50 años de Metro, se encuentra el lanzamiento de tres tarjetas bip ilustradas con escenas y personajes de El Principito, que pueden ser adquiridas en Baquedano, Tobalaba, Universidad de Chile y San Pablo de Línea 1, Cal y Canto y Vespucio Norte de Línea 2, Plaza de Puente Alto, Plaza Egaña y Vicuña Mackenna de Línea 4 y Plaza de Maipú, San Joaquín y Quinta Normal de Línea 5.

"El Principito" en Santiago: horarios y entradas para ver la muestra

Para acceder a la muestra se debe comprar una entrada a través de TicketPlus, cuyo valor es de $3.500 + cargo por servicio ($490). Los niños menores de 3 años podrán entrar gratis.

La exhibición estará disponible entre las 11.00 y 20.00 horas (último ingreso a las 19.30 horas) de lunes a viernes. Desde Metro de Santiago, recomendaron ingresar por la entrada de calle General Bustamante.

