El restaurante que elige David Bisbal para disfrutar de su visita a Vera

La noticia se conoció gracias a una imagen publicada por el propio establecimiento, en la que aparece Bisbal junto al propietario, Felipe López. El artista luce un pantalón de lino claro, polo color tierra y gorra beige, posando sonriente. El restaurante acompañó la foto con un mensaje de agradecimiento: “Siempre es un honor recibir a personas que transmiten tanto; un referente de la música, un orgullo de Almería y un verdadero artistazo”.