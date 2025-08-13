 El restaurante que elige David Bisbal para disfrutar de su visita a Vera
Secciones
España

El restaurante que elige David Bisbal para disfrutar de su visita a Vera

El artista, de paso por la comarca del Levante Almeriense, almorzó en uno de los locales más reconocidos de la costa veratense.

David Bisbal junto al propietario del restaurante veratense. / Imagen tomada de Diario de Almería
Hace 1 Hs

David Bisbal ha vuelto a su tierra natal, Almería, y en esta ocasión ha pasado por la comarca del Levante Almeriense para disfrutar de unos días de verano. Aunque su visita ha sido discreta, sin publicaciones en redes sociales ni apariciones públicas destacadas, sí se ha confirmado que este fin de semana el cantante estuvo comiendo en Vera, en el reconocido restaurante Lúa Puerto Rey.

La noticia se conoció gracias a una imagen publicada por el propio establecimiento, en la que aparece Bisbal junto al propietario, Felipe López. El artista luce un pantalón de lino claro, polo color tierra y gorra beige, posando sonriente. El restaurante acompañó la foto con un mensaje de agradecimiento: “Siempre es un honor recibir a personas que transmiten tanto; un referente de la música, un orgullo de Almería y un verdadero artistazo”.

El Ayuntamiento de Vera también quiso destacar la visita, agradeciendo al intérprete de Bulería que eligiera el municipio “para disfrutar del verano y de las vacaciones”.

Ubicado en la avenida Ciudad de Valencia, frente al parque acuático, Lúa Puerto Rey forma parte del grupo Pura Vida y es considerado su “joya de la corona”. El local combina una cuidada decoración con una propuesta gastronómica de calidad, sumando además una animada terraza para el tardeo y una zona de copas con DJs, lo que lo convierte en un referente de la costa levantina almeriense.

Con esta parada en Vera, Bisbal vuelve a mostrar su vínculo con Almería y su gusto por los espacios que ofrecen buena comida y ambiente mediterráneo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral
1

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus
2

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo
3

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo

El restaurante que elige David Bisbal para disfrutar de su visita a Vera
4

El restaurante que elige David Bisbal para disfrutar de su visita a Vera

Villapene: el alcalde revela el origen del nombre del pueblo y asegura que nunca lo cambiarán
5

Villapene: el alcalde revela el origen del nombre del pueblo y asegura que nunca lo cambiarán

¿Buscas trabajo en España? Urgen socorristas en piscinas públicas y privadas: 57 ofertas de empleo
6

¿Buscas trabajo en España? Urgen socorristas en piscinas públicas y privadas: 57 ofertas de empleo

Más Noticias
Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo

Villapene: el alcalde revela el origen del nombre del pueblo y asegura que nunca lo cambiarán

Villapene: el alcalde revela el origen del nombre del pueblo y asegura que nunca lo cambiarán

¿Buscas trabajo en España? Urgen socorristas en piscinas públicas y privadas: 57 ofertas de empleo

¿Buscas trabajo en España? Urgen socorristas en piscinas públicas y privadas: 57 ofertas de empleo

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Comentarios