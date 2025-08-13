El restaurante que elige David Bisbal para disfrutar de su visita a Vera

David Bisbal ha vuelto a su tierra natal, Almería, y en esta ocasión ha pasado por la comarca del Levante Almeriense para disfrutar de unos días de verano. Aunque su visita ha sido discreta, sin publicaciones en redes sociales ni apariciones públicas destacadas, sí se ha confirmado que este fin de semana el cantante estuvo comiendo en Vera, en el reconocido restaurante Lúa Puerto Rey.
La noticia se conoció gracias a una imagen publicada por el propio establecimiento, en la que aparece Bisbal junto al propietario, Felipe López. El artista luce un pantalón de lino claro, polo color tierra y gorra beige, posando sonriente. El restaurante acompañó la foto con un mensaje de agradecimiento: “Siempre es un honor recibir a personas que transmiten tanto; un referente de la música, un orgullo de Almería y un verdadero artistazo”.
El Ayuntamiento de Vera también quiso destacar la visita, agradeciendo al intérprete de Bulería que eligiera el municipio “para disfrutar del verano y de las vacaciones”.
Ubicado en la avenida Ciudad de Valencia, frente al parque acuático, Lúa Puerto Rey forma parte del grupo Pura Vida y es considerado su “joya de la corona”. El local combina una cuidada decoración con una propuesta gastronómica de calidad, sumando además una animada terraza para el tardeo y una zona de copas con DJs, lo que lo convierte en un referente de la costa levantina almeriense.
Con esta parada en Vera, Bisbal vuelve a mostrar su vínculo con Almería y su gusto por los espacios que ofrecen buena comida y ambiente mediterráneo.