El Encuentro Nacional de Juventudes 2025 convoca a quienes anhelen otra realidad

Cómo participar

La convocatoria está abierta para jóvenes de 16 a 35 años que vivan en la Argentina y estén dispuestos a comprometerse con las tres fases del proceso. En el caso de la región Cuyo, los pasajes, comida y estadía estarán cubiertos para quienes resulten seleccionados. El formulario oficial de las inscripciones es este: forms.gle/Kkf2XbSySA3RNvmw8