 El Encuentro Nacional de Juventudes 2025 convoca a quienes anhelen otra realidad
El Encuentro Nacional de Juventudes 2025 convoca a quienes anhelen otra realidad

El 22 y 23 de agosto será la cita virtual para debatir, soñar y planificar propuestas de impacto federal. Jóvenes de 16 a 35 años de todo el país podrán sumarse.

JUVENTUDES DEL NOA. Serán dos jornadas de debate y co-creación para diseñar soluciones colectivas y transformar la realidad. / ENJU 2024
Hace 5 Hs

El norte argentino ya empieza a latir al ritmo del Encuentro Nacional de Juventudes 2025 (ENJU), una experiencia federal que busca reunir a jóvenes de todo el país para pensar y crear propuestas que transformen sus comunidades. La primera parada para el NOA será el 22 y 23 de agosto, en modalidad virtual, con dos jornadas de debate, intercambio y planificación colectiva.

El proceso del ENJU está pensado en tres fases que invitan a pasar de la palabra a la acción.

Fase 1: Nodos Regionales de Activación Política. Serán espacios virtuales (excepto en Cuyo, que será presencial) para identificar problemáticas locales y co-crear soluciones con metodologías participativas. Cada encuentro se divide en dos jornadas: viernes de 18 a 20.30 horas y sábado de 10 a 12.30 horas.

Fase 2: Activadora Sur+Gen = ∞. Un espacio de formación política no convencional donde los participantes podrán incubar propuestas, fortalecer su liderazgo y recibir mentorías estratégicas. El cupo es limitado y sólo podrán postularse quienes participen activamente en la primera etapa.

Fase 3: Encuentro Nacional. En noviembre, de manera presencial (provincia a confirmar), se presentarán las propuestas ante actores institucionales, se tejerán alianzas multisectoriales, y se compartirán espacios de cultura y comunidad. Sólo quienes hayan atravesado las dos fases anteriores podrán sumarse.

Post Instagram

Cómo participar

La convocatoria está abierta para jóvenes de 16 a 35 años que vivan en la Argentina y estén dispuestos a comprometerse con las tres fases del proceso. En el caso de la región Cuyo, los pasajes, comida y estadía estarán cubiertos para quienes resulten seleccionados. El formulario oficial de las inscripciones es este: forms.gle/Kkf2XbSySA3RNvmw8

El ENJU es impulsado por la Red Argentina de Juventudes, un espacio federal, diverso y multipartidario que busca poner a los jóvenes en el centro de las decisiones, impulsando cambios reales a través de la participación activa. Su objetivo: conectar a quienes quieran transformar la realidad argentina con herramientas, redes y formación para que las ideas se conviertan en acción.

Comentarios