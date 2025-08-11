La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Lamine Yamal, la gran promesa del FC Barcelona, no solo brilla en el campo de juego. En las últimas horas, una foto viral ha encendido los rumores de un romance con la cantante argentina Nicki Nicole, avivando el interés de aficionados y medios de todo el mundo.
La imagen que encendió las redes
La escena se produjo durante el Trofeu Joan Gamper, en el que el Barça goleó 5-0 al Como. Lamine Yamal, de apenas 18 años, fue una de las figuras del encuentro. Pero la atención no solo se centró en sus goles: en una platea preferencial del Estadi Johan Cruyff estaba Nicki Nicole, siguiendo el partido junto a Bizarrap y recibiendo camisetas del club de manos de Joan Laporta.
Las cámaras captaron otro detalle que hizo arder las redes sociales: en la pantalla de bloqueo del móvil de Yamal se podía ver una foto de Nicki Nicole. Para muchos, esa imagen es la prueba definitiva de que la relación es real.
Salida juntos del estadio
Tras el pitido final, un vídeo publicado por el usuario @Freddycule mostró a Lamine Yamal y Nicki Nicole abandonando el estadio juntos en un coche. La cantante intentó cubrirse el rostro, lo que para los seguidores fue un gesto de discreción que terminó confirmando lo que hasta ahora eran solo rumores.
Un romance que empezó tras el cumpleaños de Yamal
Según el periodista español Javier Hoyos, la conexión entre el futbolista y la artista comenzó poco después del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, celebrado en el Garraf, en una fiesta repleta de celebridades. Desde entonces, las apariciones públicas juntos han ido en aumento.
¿Triángulo amoroso?
Mientras crecen las versiones sobre la relación, el periodista Roberto Antolín señaló que Nicki Nicole habría pasado unos días en Valladolid y se habría reencontrado con su expareja, el rapero Trueno. Esto alimenta los rumores de un posible triángulo amoroso, aunque por ahora ni Yamal ni la cantante han hecho declaraciones.