 La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole
Secciones
España

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

El joven delantero del FC Barcelona y la cantante argentina vuelven a ser noticia. Una imagen tomada durante el Trofeu Joan Gamper aviva las especulaciones sobre su relación.

Hace 3 Hs

Lamine Yamal, la gran promesa del FC Barcelona, no solo brilla en el campo de juego. En las últimas horas, una foto viral ha encendido los rumores de un romance con la cantante argentina Nicki Nicole, avivando el interés de aficionados y medios de todo el mundo.

La imagen que encendió las redes

La escena se produjo durante el Trofeu Joan Gamper, en el que el Barça goleó 5-0 al Como. Lamine Yamal, de apenas 18 años, fue una de las figuras del encuentro. Pero la atención no solo se centró en sus goles: en una platea preferencial del Estadi Johan Cruyff estaba Nicki Nicole, siguiendo el partido junto a Bizarrap y recibiendo camisetas del club de manos de Joan Laporta.

Las cámaras captaron otro detalle que hizo arder las redes sociales: en la pantalla de bloqueo del móvil de Yamal se podía ver una foto de Nicki Nicole. Para muchos, esa imagen es la prueba definitiva de que la relación es real.

Salida juntos del estadio

Tras el pitido final, un vídeo publicado por el usuario @Freddycule mostró a Lamine Yamal y Nicki Nicole abandonando el estadio juntos en un coche. La cantante intentó cubrirse el rostro, lo que para los seguidores fue un gesto de discreción que terminó confirmando lo que hasta ahora eran solo rumores.

Un romance que empezó tras el cumpleaños de Yamal

Según el periodista español Javier Hoyos, la conexión entre el futbolista y la artista comenzó poco después del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, celebrado en el Garraf, en una fiesta repleta de celebridades. Desde entonces, las apariciones públicas juntos han ido en aumento.

¿Triángulo amoroso?

Mientras crecen las versiones sobre la relación, el periodista Roberto Antolín señaló que Nicki Nicole habría pasado unos días en Valladolid y se habría reencontrado con su expareja, el rapero Trueno. Esto alimenta los rumores de un posible triángulo amoroso, aunque por ahora ni Yamal ni la cantante han hecho declaraciones.

Temas EspañaFútbol Club BarcelonaNicki NicoleLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole
1

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance
2

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar
3

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
4

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas
5

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia
6

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Más Noticias
Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Comentarios