La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

La imagen que encendió las redes

La escena se produjo durante el Trofeu Joan Gamper, en el que el Barça goleó 5-0 al Como. Lamine Yamal, de apenas 18 años, fue una de las figuras del encuentro. Pero la atención no solo se centró en sus goles: en una platea preferencial del Estadi Johan Cruyff estaba Nicki Nicole, siguiendo el partido junto a Bizarrap y recibiendo camisetas del club de manos de Joan Laporta.