Incendio en Tres Cantos, Madrid, fuera de control: hay dos heridos, uno con el 98% del cuerpo quemado

El grave incendio en Tres Cantos (Madrid) que se inició la tarde del lunes continúa fuera de control. Las llamas, que comenzaron en una zona de pradera, se propagaron rápidamente por las fuertes rachas de viento, obligando a declarar la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales .
Dos heridos y cientos de desalojados
Según informó Emergencias 112, dos hombres resultaron heridos. Uno de ellos presenta quemaduras en el 98% del cuerpo y fue trasladado en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital La Paz. El otro, de 83 años, sufrió dolor torácico. Cientos de vecinos han sido evacuados de las urbanizaciones Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno.
Las familias desalojadas han sido realojadas provisionalmente en el Centro Deportivo Enrique Más y se estudia su traslado al polideportivo de San Sebastián de los Reyes.
Fuego de “comportamiento explosivo”
El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, señaló que el incendio tuvo un avance de seis kilómetros en apenas 40 minutos debido a una tormenta seca. Las condiciones meteorológicas complican la extinción, con temperaturas de 30 grados y viento constante del norte hacia la M-607.
Medios desplegados
En las labores trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, 11 del Ayuntamiento, y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Tres helicópteros intervinieron en las primeras horas, aunque se retiraron al caer la noche. El puesto de mando avanzado se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos.
Carreteras cortadas y recomendaciones
La Guardia Civil mantiene cortada la carretera M-607 entre los kilómetros 16 (salida de Madrid) y 32 (entrada). El Samur Protección Civil recomienda cerrar ventanas y apagar equipos de aire acondicionado que introduzcan aire del exterior, debido al intenso humo que incluso se percibe en zonas como Alcalá de Henares.