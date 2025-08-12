 Incendio en Tres Cantos, Madrid, fuera de control: hay dos heridos, uno con el 98% del cuerpo quemado
Secciones
España

Incendio en Tres Cantos, Madrid, fuera de control: hay dos heridos, uno con el 98% del cuerpo quemado

El fuego avanza sin freno debido al viento, ha obligado a desalojar varias urbanizaciones y mantiene a la UME desplegada.

Hace 2 Hs

El grave incendio en Tres Cantos (Madrid) que se inició la tarde del lunes continúa fuera de control. Las llamas, que comenzaron en una zona de pradera, se propagaron rápidamente por las fuertes rachas de viento, obligando a declarar la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales .

Dos heridos y cientos de desalojados

Según informó Emergencias 112, dos hombres resultaron heridos. Uno de ellos presenta quemaduras en el 98% del cuerpo y fue trasladado en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital La Paz. El otro, de 83 años, sufrió dolor torácico. Cientos de vecinos han sido evacuados de las urbanizaciones Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno.

Las familias desalojadas han sido realojadas provisionalmente en el Centro Deportivo Enrique Más y se estudia su traslado al polideportivo de San Sebastián de los Reyes.

Fuego de “comportamiento explosivo”

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, señaló que el incendio tuvo un avance de seis kilómetros en apenas 40 minutos debido a una tormenta seca. Las condiciones meteorológicas complican la extinción, con temperaturas de 30 grados y viento constante del norte hacia la M-607.

Medios desplegados

En las labores trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, 11 del Ayuntamiento, y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Tres helicópteros intervinieron en las primeras horas, aunque se retiraron al caer la noche. El puesto de mando avanzado se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos.

Carreteras cortadas y recomendaciones

La Guardia Civil mantiene cortada la carretera M-607 entre los kilómetros 16 (salida de Madrid) y 32 (entrada). El Samur Protección Civil recomienda cerrar ventanas y apagar equipos de aire acondicionado que introduzcan aire del exterior, debido al intenso humo que incluso se percibe en zonas como Alcalá de Henares.

Temas Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole
1

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance
2

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar
3

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
4

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia
5

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex
6

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Más Noticias
Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Comentarios