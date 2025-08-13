El traslado informal de mercadería en las rutas

Ya en mayo se observaba el incremento de mercadería. Entonces se comparaba que en los primeros 130 días había un promedio de 36 secuestros en bultos (o bagayos) por día mientras que en 2024 habían sido de 12 diarios. También se advertía del problema del acopio enorme de artículos en los sitios de control en las rutas 34, 38, 40 y 9, así como las dificultades para custodiarlos y para darles una salida, tanto en lo que hace a devolución a sus dueños por resolución de la causa por infracción o por pago de multas. También en lo que hace a donación a entidades de beneficencia o el destino que decida la autoridad. Cualquier alternativa demoras.