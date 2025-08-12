Madonna le pide al Papa León XIV que viaje a Gaza para salvar a los niños

La cantante estadounidense Madonna sorprendió a sus seguidores con un mensaje directo al Papa León XIV, pidiéndole que viaje a Gaza para interceder por los niños atrapados en medio de la guerra. La “Reina del Pop” expresó que su objetivo no es culpar ni tomar partido, sino evitar más muertes infantiles en el enclave palestino.
Un pedido urgente en una fecha personal
La publicación fue realizada el 12 de agosto de 2025, coincidiendo con el cumpleaños de su hijo Rocco. Madonna explicó que “el mejor regalo” que podía hacerle era pedir a todos que ayuden a salvar a los niños inocentes en Gaza.
“La política no puede afectar el cambio, solo la consciencia puede”, escribió la artista, señalando que decidió dirigirse a “un hombre de Dios” para lograr que se abran corredores humanitarios y se permita el ingreso de ayuda sin restricciones.
La carta abierta al Papa
En su mensaje, Madonna apeló directamente al sumo pontífice:
“Santísimo Padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde”.
La artista remarcó que el Papa es “la única persona a la que no se le puede negar la entrada” y que no hay más tiempo para salvar vidas. Su llamado concluyó con la frase: “Con amor, Madonna”.
Apoyos internacionales a la iniciativa
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció públicamente el gesto de la cantante:
“Gracias, @Madonna, por tu compasión, solidaridad y compromiso para cuidar de todas las personas afectadas por la crisis de #Gaza, especialmente de los niños”.
Ghebreyesus destacó que “la humanidad y la paz deben prevalecer” e instó a que figuras públicas sigan utilizando su influencia para visibilizar emergencias humanitarias.
Preocupación de la ONU y UNICEF
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que “Gaza se está convirtiendo en un cementerio para niños” y pidió un alto el fuego humanitario que permita el ingreso masivo de ayuda.
Por su parte, UNICEF alertó sobre más de 50.000 menores muertos o heridos, con niveles de hambre “horrorosos” y un sistema social al borde del colapso. El portavoz James Elder llamó al cese inmediato de la violencia y al acceso sin restricciones a las zonas más afectadas.