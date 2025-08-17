Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Asimismo, los conceptos financieros básicos han sido resignificados en el mundo digital: si bien el concepto ahorro sigue siendo lo más importante, algo heredado de los millennials, esta generación ya conoce lo qué son las criptomonedas, qué diferencia hay entre gastar e invertir, y por qué es importante el historial crediticio. La facilidad de acceso a esta información, combinada con la tecnología, permite que jóvenes desde los 15 años comiencen a tomar decisiones responsables sobre su dinero sin haber pasado por un banco.