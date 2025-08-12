Pedro Engel envió emotivo mensaje a su hijo Kabir tras el quiebre con Carola Varleta

En medio de este contexto, y durante la sección de su horóscopo semanal en TV+, Pedro Engel realizó un mensaje que llamó la atención. Al referirse al signo zodiacal de Kabir —Libra—, el tarotista entregó una reflexión cargada de significado. “Les toca renacer después de una muerte, un paso a la oscuridad y un descenso al infierno”, afirmó, haciendo alusión al presente que atraviesa su hijo.