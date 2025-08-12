Pedro Engel envió emotivo mensaje a su hijo Kabir tras el quiebre con Carola Varleta

Pedro Engel utilizó las pantallas de TV+ para dedicar un mensaje muy especial a su hijo Kabir, quien atraviesa un momento complejo en su vida. El ingeniero comercial habría finalizado su relación con Carola Varleta tras 10 años juntos y la crianza de dos hijos en común.
Según informó el programa Primer Plano este domingo, la actriz lleva seis meses separada y habría iniciado un nuevo romance con Francesco Gazzella.
En medio de este contexto, y durante la sección de su horóscopo semanal en TV+, Pedro Engel realizó un mensaje que llamó la atención. Al referirse al signo zodiacal de Kabir —Libra—, el tarotista entregó una reflexión cargada de significado. “Les toca renacer después de una muerte, un paso a la oscuridad y un descenso al infierno”, afirmó, haciendo alusión al presente que atraviesa su hijo.
Además, señaló que “esta semana el sol sale en su vida, vienen momentos felices y renacerá después de un tiempo bastante malo, es una crisis que le sirvió muchísimo”.
“Vamos a renacer, vamos con ese sol a brillar en la vida”
Con ánimo y esperanza, agregó: “Ánimo para todos los Libra, tienen que renacer con el sol y estar en contacto con la naturaleza en estos días bonitos. No importa si llueve o truene, así que tomen contacto con la naturaleza”.
Para finalizar, Pedro Engel dedicó un cálido saludo a Kabir: “Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a un Libra que adoro, a mi hijo Kabir. Vamos a renacer, vamos con ese sol a brillar en la vida”.